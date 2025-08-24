Kovačević o novoj zvijezdi Dinama: 'Ne sumnjam u njega. Trebalo mu je, ali vratio je na najbolji način'

Dinamo je u četvrtom kolu Hrvatske nogometne lige pobjedom protiv Istre (3-0) nastavio gomilati bodove. Učinak plavih je nakon četiri kola i dalje stopostotan. Za sinoćnju pobjedu zabili su Dion Drena Beljo (5'), Gonzalo Villar (80') i Sandro Kulenović (90'). Gol razlika plavih već je na 10-0, a ovisno o ishodu nedjeljnog derbija Hajduka i Osijeka, mogu se u ranoj fazi sezone izdvojiti na čelu ljestvice. Susret su komentirali treneri, Mario Kovačević i Goran Tomić.

"Zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Bili smo od prve do zadnje minute bolji. Imali smo sreće taj poklon bod, onda smo se malo uspavali, pa poslije toga kontrolirali igru, mogli smo zabiti i drugi i treći gol. Dobro smo kreirali, šteta da nismo zabili još koji put. U nastavku smo isto sve kontrolirali, izmjene su opet bile jako dobre, kao da sam ih probudio. Nek se dečki malo provesele, imamo još jednu utakmicu u ovom ciklusu pa ide pauza", rekao je trener Dinama Mario Kovačević.

FOTO Navijači na Maksimiru poručili 'BSN'. Evo što znači misteriozni simbol

"Protiv Vukovara nisam bio prezadovoljan, ali i danas sam jako zadovoljan. To naglašavam da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji, to se događa. Žao mi je što opet nekim dečkima nisam mogao dati priliku", rekao je Kovačević pa se osvrnuo na Gonzala Villara, strijelca drugog pogotka: "Tako se odgovara i bori za poziciju. Ja volim i kad je netko pozitivno ljut, ali teren na kraju sve pokazuje. Ne sumnjam u njega. Kad netko dođe treba mu prilagodba, malo više vremena da se snađe, ali danas je sve vratio na najbolji mogući način. Znam da može još i bolje, da će biti još bolji, odličan je igrač."

"Sljedeća utakmica je protiv mog Varaždina, tamo sam proveo puno vremena, tamo živim. I tamo idem sutra na Špancir Fest. Bit će sjajna atmosfera, znamo da će Dinamo imati puno navijača. Oni su dobra momčad, nemaju bodova koliko su zaslužili. Pripremit ćemo se za njih, vjerujem u igrače i momčad, da ćemo nastaviti ovaj niz koji smo sada započeli", zaključio je trener Dinama.

Nekoliko je misli o utakmici podijelio trener Istre Goran Tomić. "Čestitam Dinamu na pobjedi. Krenuli smo u utakmicu najgorim mogućim načinom, poklonom Dinamu, ali smo poslije toga 30-ak minuta izgledali sasvim pristojno. Za nešto više trebao nam je bolji zadnji pas. Onda je Dinamo ubacio u višu brzinu, pritiskao nas je, bili smo živi do 80. minute, ali imali smo previše loših rješenja u napadu. Dinamo je u otvorenoj igri prelomio utakmicu golom Villara. Veliki je šok kad primite gol u 5. minuti, zna to odmah otići i na više razlike do kraja poluvremena. Opet, imali smo dobru reakciju momčadi nakon tog gola, samo prema naprijed nismo ništa napravili. Mijenjali smo igračima pozicije, ali ništa nismo mogli. Za to je naravno zaslužna i kvaliteta Dinama", kazao je Tomić.