Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
SRUŠILI ISTRU

Kovačević o novoj zvijezdi Dinama: 'Ne sumnjam u njega. Trebalo mu je, ali vratio je na najbolji način'

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Martin Bubanović
24.08.2025.
u 10:39

"Sljedeća utakmica je protiv mog Varaždina, tamo sam proveo puno vremena, tamo živim. I tamo idem sutra na Špancir Fest", rekao je Mario Kovačević

Dinamo je u četvrtom kolu Hrvatske nogometne lige pobjedom protiv Istre (3-0) nastavio gomilati bodove. Učinak plavih je nakon četiri kola i dalje stopostotan. Za sinoćnju pobjedu zabili su Dion Drena Beljo (5'), Gonzalo Villar (80') i Sandro Kulenović (90'). Gol razlika plavih već je na 10-0, a ovisno o ishodu nedjeljnog derbija Hajduka i Osijeka, mogu se u ranoj fazi sezone izdvojiti na čelu ljestvice. Susret su komentirali treneri, Mario Kovačević i Goran Tomić.

"Zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Bili smo od prve do zadnje minute bolji. Imali smo sreće taj poklon bod, onda smo se malo uspavali, pa poslije toga kontrolirali igru, mogli smo zabiti i drugi i treći gol. Dobro smo kreirali, šteta da nismo zabili još koji put. U nastavku smo isto sve kontrolirali, izmjene su opet bile jako dobre, kao da sam ih probudio. Nek se dečki malo provesele, imamo još jednu utakmicu u ovom ciklusu pa ide pauza", rekao je trener Dinama Mario Kovačević.

FOTO Navijači na Maksimiru poručili 'BSN'. Evo što znači misteriozni simbol
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
1/5

"Protiv Vukovara nisam bio prezadovoljan, ali i danas sam jako zadovoljan. To naglašavam da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji, to se događa. Žao mi je što opet nekim dečkima nisam mogao dati priliku", rekao je Kovačević pa se osvrnuo na Gonzala Villara, strijelca drugog pogotka: "Tako se odgovara i bori za poziciju. Ja volim i kad je netko pozitivno ljut, ali teren na kraju sve pokazuje. Ne sumnjam u njega. Kad netko dođe treba mu prilagodba, malo više vremena da se snađe, ali danas je sve vratio na najbolji mogući način. Znam da može još i bolje, da će biti još bolji, odličan je igrač."

"Sljedeća utakmica je protiv mog Varaždina, tamo sam proveo puno vremena, tamo živim. I tamo idem sutra na Špancir Fest. Bit će sjajna atmosfera, znamo da će Dinamo imati puno navijača. Oni su dobra momčad, nemaju bodova koliko su zaslužili. Pripremit ćemo se za njih, vjerujem u igrače i momčad, da ćemo nastaviti ovaj niz koji smo sada započeli", zaključio je trener Dinama.

Nekoliko je misli o utakmici podijelio trener Istre Goran Tomić. "Čestitam Dinamu na pobjedi. Krenuli smo u utakmicu najgorim mogućim načinom, poklonom Dinamu, ali smo poslije toga 30-ak minuta izgledali sasvim pristojno. Za nešto više trebao nam je bolji zadnji pas. Onda je Dinamo ubacio u višu brzinu, pritiskao nas je, bili smo živi do 80. minute, ali imali smo previše loših rješenja u napadu. Dinamo je u otvorenoj igri prelomio utakmicu golom Villara. Veliki je šok kad primite gol u 5. minuti, zna to odmah otići i na više razlike do kraja poluvremena. Opet, imali smo dobru reakciju momčadi nakon tog gola, samo prema naprijed nismo ništa napravili. Mijenjali smo igračima pozicije, ali ništa nismo mogli. Za to je naravno zaslužna i kvaliteta Dinama", kazao je Tomić.

Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru
Ključne riječi
mario kovačević Goran Tomić Istra 1961 Dinamo HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-22/kovacevic1.jpg
Video sadržaj
2
MALO POZNATO

Brat Dinamova trenera zbog životnog poziva daleko je od očiju javnosti: 'Na njemu je veliki presing'

– Brata volim, molim za njega, kao i za svakog čovjeka. Molio sam se za brata oduvijek, zajedno s drugim svećenicima i u teškom razdoblju kada se borio s bolešću. Mario ima svoj put, izabrao je trenerski poziv, i dobro mu ide. I njemu, naravno i sebi, želim da budemo dobri kršćani, da budemo vjerni Bogu i dobri ljudi. Da se volimo i poštujemo – kazao nam je don Darko

Učitaj još