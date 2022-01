Oglasio se tragičar utakmice s Francuskom i objasnio težak prekršaj: Bilo je nekih tenzija

Rukometaši Hrvatske izgubili su od Francuske (22:27) na otvaranju Europskog prvenstva, u skupini koja se igra u Segedinu. Poraz je bio i očekivan s obzirom na naš sastav koji je istrčao u Pick Areni. Naime, nedostajalo je, iz raznih razloga, čak 11 igrača koji su prije samo dvije godine osvojili srebro na Europskom prvenstvu u Stockholmu.

Iz te finalne utakmice protiv Španjolske sinoć su protiv Francuza zaigrali samo David Mandić i Marin Šipić. Hrvatska mladost dobro je odigrala protiv Francuske, čak možda i solidno, ali nedostajali su Cindrić, Duvnjak, Marić i Karačić. Nedostajalo je njihovo iskustvo i njima se ne bi dogodilo da u jednoj minuta naprave tri isključenja kao što je to bio sinoć slučaj. U tom trenutku imali smo samo minus dva.

Nestao vanjski šut

- Rekao bih da je to bila stvar neiskustva. Jedno isključenje povuklo je drugo, a drugo treće. Sa samo tri igrača u polju primili smo dva brza pogotka i tu je priči bio kraj. Jako nam je nedostajao vanjski šut. Jaganjac nije postigao nijedan, a Martinović tek dva pogotka, a oni su trebali biti naše udarne igle – rekao je izbornik Hrvoje Horvat.

Početak je bio jako, jako loš. Zašto?

- Previše smo respektirali olimpijske prvake. Oni su kažnjavali svaku našu pogrešku. Imali smo mi svojih trenutaka, ali promašili smo previše zicera, previše kontri smo upropastili, a Gerard je bio na visini zadatka – priča Horvat.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 13.01.2022., Pick Arena, Szeged, Madjarska - EHF Europsko prvenstvo, skupina C, 1. kolo,Hrvatska - Francuska. Ivan Cupic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako je Srbija prilično uvjerljivo svladala Ukrajinu, subotnja utakmica za nas je biti ili ne biti ako želimo u drugi krug. Naime, u slučaju poraza idemo doma.

- Znali smo i prije da će nam ključna biti subotnja utakmica. Tu nema ništa novoga. Nema Mandića zbog plavog kartona, ali mi smo već naučeni na improvizacije. On će nam jako nedostajati u obrani, to je sigurno – rekao je izbornik.

Hoće li protiv Srbije zaigrati Cindrić i Marić koji su doputovali u Segedin?

- Tko to zna. Ovo sa svakodnevnim testiranjima određuje sastav. Volio bih da budu u sastavu, puno bi nam značilo njihovo iskustvo, ali i kvaliteta – zaključio je Horvat.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 13.01.2022., Pick Arena, Szeged, Madjarska - EHF Europsko prvenstvo, skupina C, 1. kolo,Hrvatska - Francuska. Tin Lucin, Karl Konan Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad je već Jaganjac "utihnuo", pojavio se sjajni Tin Lučin koji se na kraju promaknuo u našeg najboljeg strijelca kada je riječ o igračima vanjske linije.

- Nakon poraza je teško biti zadovoljan. Ne znam što bih rekao. Prvih petnaest minuta smo platili danak neiskustvu. Primali smo lake golove i onda se teško bilo vratiti. Korona je vjerojatno utjecala, možda nije, ne znam. Nismo dobro otvorili utakmicu i dalje je bilo teško. Jedno vrijeme smo ih potpuno zaustavili. Nisu imali rješenja i možda su nas te sudačke odluke malo poremetile, ali smo se previše njima bavili i tu smo se možda pogubili. Dali smo sve od sebe, ali Francuzi su bili bolji i zasluženo su pobijedili – rekao je Lučin, a Ivan Martinović se nadovezao:

- Ne znam zašto smo tako loše ušli u utakmicu. Nije mi jasno. Uspjeli smo zaustaviti njihovu kontru i polukontru. Mislim da su na cijeloj utakmici imali tek dvije kontre, a to im je najjače oružje. Ništa, sada nam slijedi susret odluke protiv Srbije. Vjerujem da ćemo imati veliku podršku naših navijača, baš kao što smo imali i sinoć protiv Francuza – rekao je Ivan Martinović koji se silno trudio, ali su Francuzi na njemu odigrali baš dobru obranu.

Mandić: Bilo je tenzija

Marin Šipić nas je malo zabrinuo lošom realizacijom u prijateljskim susretima protiv Rusije Osijeku, no protiv Francuza dobro je naštimao ruku.

- Što to vrijedi kad smo izgubili. Ali, moj dojam je da smo odigrali solidnu utakmicu, čak možda i iznad očekivanja. Da nije bilo onih isključenja sredinom drugog poluvremena, možda bismo odveli utakmicu u egal do samog kraja. Žao mi je što smo na kraju posustali pa je poraz do pet razlike možda malo previsok – dodao je Šipić.

Tragičar susreta ispao je David Mandić koji je laktom udario francuskog igrača i dobio crveni i plavi karton koji znači suspenziju na sljedećoj utakmici.

- Gledajte bilo je tu nekih tenzija, ali s moje strane nije bilo namjere. On je spustio težište, nije bilo namjere. Crveni karton sam dobio, a nažalost i plavi. Nije na meni da komentiram suđenje, ali s moje strane nije bilo namjere. Prvih 10 minuta smo ušli jako loše, ali kad je Srna ušao, skupili smo obranu 5-1 i nisu imali rješenje. Stvarno smo ih stisnuli i došli na dva razlike, ali su nas uništili tranzicijom u prvih 10 minuta drugog poluvremena i tu je utakmica otišla u njihovom smjeru – rekao je Mandić.

