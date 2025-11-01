Damir Mišković: Ovo je sramota! Neću više šutjeti, ako Dinamo treba biti prvak neka nam odmah kažu

Poraz Rijeke na Maksimiru u 12. kolu SuperSport HNL-a ostao je u sjeni nezapamćenog istupa predsjednika kluba Damira Miškovića. Iako zbog privatnih razloga nije bio na stadionu, čelnik Riječana oglasio se odmah nakon utakmice, ogorčen suđenjem koje je, prema njegovim riječima, izravno utjecalo na ishod. "Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam kažu pa da znamo na čemu smo. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije. Više šutjeti neću!", poručio je Mišković za Novi list.

Kap koja je prelila čašu dogodila se u 78. minuti susreta, pri rezultatu 1:1, u trenucima kada je Rijeka dominirala terenom. Kapetan Dinama Josip Mišić prvo je oštrim startom udario po nogama Tonija Fruka, da bi potom u nastavku akcije ošamario Justasa Lasickasa i gurnuo Antu Majstorovića. Sudac Igor Pajač za seriju agresivnih poteza pokazao mu je tek žuti karton, što je izazvalo nevjericu. Mišković je bio izričit: "Protivnički igrač koji je trebao dobiti tri crvena kartona u desetak sekundi, dobio je samo žuti. I VAR šuti?! Ako sudac to nije vidio, premda ne znam kako, onda su u VAR sobi vidjeli sigurno."

Mišković je optužbe podigao na višu razinu, tvrdeći kako se ne radi o slučajnoj pogrešci, već o evidentnoj namjeri da se ošteti njegov klub. "Ovo nije pogreška, nego očita namjera! Neka nas ne vrijeđaju s floskulama kako se VAR ne može uključiti kada je u pitanju žuti karton, jer guranje protivničkog igrača u glavu sigurno nije samo za žuti karton", istaknuo je, dodavši kako je Rijeka dokazano najoštećeniji klub ove sezone, ali da su dosad šutjeli. Spreman je, kaže, i na kaznu zbog svojih izjava, no poručuje da više neće tolerirati "namjerno oštećivanje Rijeke".