Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
'NEKA ME KAZNE'

Damir Mišković: Ovo je sramota! Neću više šutjeti, ako Dinamo treba biti prvak neka nam odmah kažu

Rijeka: Konferencija Damira Miškovića, predsjednika HNK Rijeka
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 20:17

Sada neka me slobodno kazne zbog ovoga što sam rekao. Šutim na desetine pogrešaka, ali na namjerno oštećivanje Rijeke više neću šutjeti - rekao je Damir Mišković

Poraz Rijeke na Maksimiru u 12. kolu SuperSport HNL-a ostao je u sjeni nezapamćenog istupa predsjednika kluba Damira Miškovića. Iako zbog privatnih razloga nije bio na stadionu, čelnik Riječana oglasio se odmah nakon utakmice, ogorčen suđenjem koje je, prema njegovim riječima, izravno utjecalo na ishod. "Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam kažu pa da znamo na čemu smo. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije. Više šutjeti neću!", poručio je Mišković za Novi list.

Kap koja je prelila čašu dogodila se u 78. minuti susreta, pri rezultatu 1:1, u trenucima kada je Rijeka dominirala terenom. Kapetan Dinama Josip Mišić prvo je oštrim startom udario po nogama Tonija Fruka, da bi potom u nastavku akcije ošamario Justasa Lasickasa i gurnuo Antu Majstorovića. Sudac Igor Pajač za seriju agresivnih poteza pokazao mu je tek žuti karton, što je izazvalo nevjericu. Mišković je bio izričit: "Protivnički igrač koji je trebao dobiti tri crvena kartona u desetak sekundi, dobio je samo žuti. I VAR šuti?! Ako sudac to nije vidio, premda ne znam kako, onda su u VAR sobi vidjeli sigurno."

Mišković je optužbe podigao na višu razinu, tvrdeći kako se ne radi o slučajnoj pogrešci, već o evidentnoj namjeri da se ošteti njegov klub. "Ovo nije pogreška, nego očita namjera! Neka nas ne vrijeđaju s floskulama kako se VAR ne može uključiti kada je u pitanju žuti karton, jer guranje protivničkog igrača u glavu sigurno nije samo za žuti karton", istaknuo je, dodavši kako je Rijeka dokazano najoštećeniji klub ove sezone, ali da su dosad šutjeli. Spreman je, kaže, i na kaznu zbog svojih izjava, no poručuje da više neće tolerirati "namjerno oštećivanje Rijeke".
Ključne riječi
damir mišković Dinamo Rijeka

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
21:15 01.11.2025.

Miško, nije ti uspjela prodaja "prvaka" i sada kužiš da nikada nećeš moći prodati rijeku za neke dobre novce, sada kada je na 7. mjestu i nema sreće ko prošle godine..

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
21:20 01.11.2025.

Sad će se pajceki dići na zadnje noge i nastojati nekako u cijelu priču ugurati Hajduk. 3.2.1....

ZO
Zonasumraka4
20:40 01.11.2025.

Pritisak kad već ne može Rijeka, da Ajduk bude prvak, takvih suđenja u korist Hajduka na svakoj drugoj utakmici, ali svi šute

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja