Sramotan ispad Mišića: Divljao na utakmici, odbio pozdraviti BBB-e, pa onda pljunuo prema Zapadu!

Osim junaka Arbera Hoxhe i Ivana Nevistića, Dinamov igrač koji je danas na utakmici protiv Rijeke najviše bio u fokusu sigurno je Josip Mišić. Nažalost, kapetan Dinama nije plijenio pozornost majstorijama na travnjaku, već nesportskim, pomalo i bahatim ponašanjem. Teško je objasniti zašto mu je sudac Pajač oprostio crveni karton nakon što je u istoj akciji namjerno nagazio Fruka, pa potom odgurnuo Lasickasa i Majstorovića, no Mišić je u pozornost došao i ponašanjem nakon zadnjeg sučeva zvižduka.

Kapetan Dinama je nakon utakmice odbio pozdraviti Sjever te ga je član kluba praktički morao moliti da se vrati. Nakon što se vratio pred Bad Blue Boyse, jedini nije sudjelovao u navijanju, a praktički nije ni pogledao prema tribini i navijačima. Na kraju je krenuo u svlačionicu i pljunuo prema zapadnoj tribini.

Možemo shvatiti frustraciju Josipa Mišića, možemo shvatiti i njegovo mišljenje da su zvižduci s tribina nepotrebni u trenucima dok je maksimirski klub došao do važne pobjede u derbiju, no on je kapetan Dinama i nikako si ne smije dopustiti takvo ponašanje, koliko god bio vruće glave nakon derbija.

Na njegovu reakciju reagirali su i navijači, mnogi su mu zamjerili takvo ponašanje, odnosno u jednu ruku nedostatak poštovanja prema navijačima. Jer, koliko god to zvučalo kao floskula, navijači koji plate ulaznicu imaju pravo na stadionu izražavati stav o igri svoje momčadi. A nije da su bez razloga nezadovoljni prezentacijama koje Dinamo pruža. A navijačka stranica na Facebooku, Zona Dinamo, bila je jasna...