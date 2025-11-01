Dinamov kapetan divljao na terenu, pa odbio pozdraviti navijače: 'Sramotno, oduzmite mu traku!'

Derbi 12. kola SuperSport HNL-a odigran na Maksimiru na blagdan Svih svetih trebao je biti nogometna fešta, no pretvorio se u arenu kontroverzi. Iako je Dinamo slavio protiv Rijeke s 2:1 golovima Monsefa Bakrara i sjajnim pogotkom Arbera Hoxhe u 84. minuti, pobjedu je zasjenio incident iz 77. minute. Pri rezultatu 1:1, kapetan plavih Josip Mišić napravio je prekršaj nad Tonijem Frukom, a zatim je, dok je igrač Rijeke ležao na tlu, zamahnuo nogom pokraj njega, što je pokrenulo opći kaos na terenu.

U naguravanju koje je uslijedilo, Mišić je potpuno izgubio kontrolu. Prvo je rukom uhvatio za lice i na tlo odgurnuo Justasa Lasickasa, a nedugo zatim je u istoj gužvi lagano pljusnuo i Antu Majstorovića, koji je također pao. Na opće čuđenje svih na stadionu, uključujući i klupu Rijeke, glavni sudac Igor Pajač pokazao mu je samo žuti karton. Mnogi su se pitali zašto se VAR soba nije uključila i ispravila očitu pogrešku, jer je dojam da je kapetan Dinama zaslužio izravno isključenje. Žute kartone u gužvi dobili su i Rijekini igrači Zlomislić i Majstorović te Dinamov Bakrar.

Reakcija navijača bila je brza i nemilosrdna. Najpoznatija navijačka stranica "Zona Dinamo" na Facebooku je objavila Mišićevu fotografiju uz poruku: "Sram te bilo 'kapetane'". Društvene mreže preplavili su komentari ogorčenih navijača koji su njegovo ponašanje nazvali sramotnim te zatražili da mu se oduzme kapetanska traka i da ga klub suspendira. Neki su čak cinično komentirali kako im je "sudac donio pobjedu", aludirajući na to da bi s igračem manje ishod vjerojatno bio drugačiji.

Mišićev ispad nije završio posljednjim sučevim zviždukom. Nakon važne pobjede, kapetan je odbio povesti momčad prema sjevernoj tribini kako bi pozdravio najvjernije navijače, Bad Blue Boyse. Tek ga je član kluba uspio nagovoriti da se vrati, no Mišić je ondje stajao bezvoljno, nije sudjelovao u navijanju i jedva je pogledao prema tribini. Na odlasku u svlačionicu pljunuo je prema zapadnoj tribini, očito isfrustriran zvižducima. Takvo ponašanje, bez obzira na "vruću glavu", nedopustivo je za igrača koji nosi kapetansku traku kluba.

Josip Mišić (31) jedan je od najiskusnijih igrača u svlačionici Dinama, za koji je odigrao 222 utakmice, postigao šest golova i osvojio osam trofeja. U klub je stigao 2020. godine nakon karijere u Osijeku, Rijeci, Speziji, Sportingu i PAOK-u, a ugovor s plavima veže ga do ljeta 2029. godine. Upravo zbog njegova statusa i iskustva, ovakav ispad još više iznenađuje i razočarava navijače.