GOL! Argentina vodi 1:0. Zabio je Lionel Messi.
Lionel Messi je izravno iz slobodnog udarca pucao uz samu lijevu vratnicu, no vratar je sjajnom reakcijom sačuvao mrežu.
Sudac Drew Fischer dosudio je prekršaj nakon grubog starta Jovanea Cabrala (Zelenortski Otoci) na suparničkom igraču. Argentina će izvesti slobodan udarac iz obećavajuće pozicije.
Prizvali smo Argentinu.
Lionel Messi je propustio veliku priliku za južnoameričku momčad nakon što je neprecizno pucao iz dobre pozicije. Lopta je otišla pokraj desne vratnice.
Argentina kontrolira posjed lopte (66%) uz visoku preciznost dodavanja od 89%. Zelenortski Otoci uputili su zasad jedan udarac prema golu, dok Argentina još čeka na svoj prvi šut.
Prilično oprezno otvaranje utakmice obiju momčadi. Za sada ni jedna momčad nije ozbiljnije zaprijetila protivničkim vratima.
Počela je utakmica.
Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Medina - Mac Allister, Fernandez, De Paul, Almada - Messi, La. Martinez
Zelenortski Otoci: Vozinha - Moreira, Pico, Diney, Cabral - Lenini - Mendes, D. Duarte, L. Duarte, Cabral - Da Costa
Svjetsko prvenstvo 2026. ulazi u svoju odlučujuću fazu. Večeras na stadionu Hard Rock u Miamiju branitelj naslova, reprezentacija Argentine, traži prolaz u osminu finala protiv senzacije turnira – Zelenortskih Otoka. Dok Argentina u ovaj susret ulazi kao izraziti favorit s impresivnim nizom iz grupne faze, Zelenortski Otoci su već samim plasmanom u nokaut fazu ostvarili najveći uspjeh u povijesti svog nogometa.
Argentina je do sada pokazala iznimnu efikasnost, postigavši osam pogodaka uz samo jedan primljen gol. Lionel Messi, koji s 39 godina i dalje dominira na elitnoj razini, zabio je čak šest pogodaka u svega tri nastupa. Izbornik argentinske momčadi oslanja se na provjeren sustav igre koji je uspješno funkcionirao kroz grupnu fazu, a večerašnji susret doživljava se kao lakša prepreka prema obrani titule.
Zelenortski Otoci u utakmicu ulaze bez rezultatskog imperativa, što ih čini opasnim protivnikom. Njihova defenzivna disciplina, kojom su tijekom grupne faze uspješno neutralizirali reprezentacije poput Španjolske i Urugvaja, bit će ključni faktor u pokušaju zaustavljanja argentinske ofenzive. Iako su prema statističkim predviđanjima šanse za njihov prolaz minimalne, dosadašnji tijek turnira pokazao je da su autsajderi itekako sposobni za iznenađenja.
Pobjednik večerašnjeg dvoboja u osmini finala će se susresti s Egiptom, koji je pobijedio Australiju u šesnaestini finala. Pratite tijek utakmice uživo na Večernjem listu iz minute u minutu.
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