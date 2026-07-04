GOSPODIN

Englezi oduševljeni potezom hrvatskog reprezentativca nakon Portugala: 'Ovo se rijetko viđa'

"Iskreno, mislim da sam osjetio lagani dodir kosom", rekao je Matanović, dodajući kako ni sam nije bio potpuno siguran u situaciju te da je tijekom razgovora s sucem dobio objašnjenje da je tehnologija u lopti potvrdila kontakt.