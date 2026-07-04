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PORAZ OD PORTUGALA

Gvardiol se oglasio nakon ispadanja Hrvatske sa SP-a: 'Jednostavno boli'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
04.07.2026.
u 00:59

Poruku je zaključio riječima: "Volim te moja Hrvatska!" uz emotikone hrvatske zastave i srca.

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva 2026. porazom od Portugala (2:1) u šesnaestini finala, a dan nakon utakmice navijačima se emotivnom porukom obratio Joško Gvardiol.

Hrvatski branič, koji je u sudačkoj nadoknadi zabio pogodak za 2:2, no on je nakon VAR provjere poništen zbog zaleđa u začetku akcije, na društvenim je mrežama zahvalio navijačima na podršci tijekom cijelog turnira. "Hrvatska nikad nije bila samo rezultat. Hrvatska je emocija, karakter, zajedništvo igrača, navijača i cijele nacije", započeo je Gvardiol.

Priznao je kako je ispadanje teško palo cijeloj momčadi. "Jednostavno boli. Boli jer smo dali sve, jer smo vjerovali do kraja i jer znamo koliko nam je značilo. Ali ljubav prema ovom timu, ovom dresu i svima vama koji ste nas nosili nikad neće nestati. Hvala vam od srca", napisao je. Poruku je zaključio riječima: "Volim te moja Hrvatska!" uz emotikone hrvatske zastave i srca.

Gvardiol je, da podsjetimo, igrao na poziciji lijevoga beka i centralnog braniča na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a upravo je njegov pogodak u završnici dvoboja s Portugalom nakratko probudio nadu u produžetke prije nego što je, nakon duge VAR provjere, poništen.

FOTO Pogledajte najbolje fotografije drame koja će se dugo pamtiti: Od gola Perišića do suza zbog ispadanja
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. Joško Gvardiol

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