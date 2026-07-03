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JASNO I GLASNO

Bruno Marić ne slaže se s VAR-om kod penala za Portugal: 'Ljut sam, nije bilo potrebe da zovu suca'

Predsjednik Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić potvrdio da su oba kaznena udarca za Dinamo ispravno dosuđena
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 23:59

"Nikako se ne mogu oteti dojmu da je ovdje primijenjen drugačiji kriterij. Ljut sam. Da podvučem, jasno i glasno – nije bilo potrebe da VAR zove suca", zaključio je.

Hrvatska je porazom 2:1 od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva završila svoj nastup na turniru, a utakmicu su obilježile brojne kontroverzne sudačke odluke. Poništeni su pogoci Cristiana Ronalda, Petra Sučića i Joška Gvardiola, dok je veliku raspravu izazvao i kazneni udarac iz kojeg je Ronaldo izjednačio na 1:1.

Portugal je do jedanaesterca stigao nakon VAR intervencije. Norveški sudac Espen Eskås u prvi mah nije pokazao na bijelu točku nakon duela Nikole Vlašića i Gabrija Veige u hrvatskom kaznenom prostoru, no nakon pregleda snimke promijenio je odluku i dosudio kazneni udarac, procijenivši da je Vlašić prekršajem spriječio portugalskog veznjaka da nastavi akciju.

Dan nakon utakmice spornu situaciju u HRT-ovoj emisiji Americana komentirao je bivši međunarodni sudac Bruno Marić, koji smatra da VAR nije trebao intervenirati. "Analizirajući kriterij za suđenje nakon kontakata u kaznenom prostoru poslije prekida ili kornera, ova situacija nije bila u skladu s odlukom VAR sobe da pozove suca na pregled snimke. Imao sam dojam da je sudac imao potpunu kontrolu nad tom situacijom i donio odluku da nema kaznenog udarca", rekao je Marić.

Istaknuo je kako se u javnosti često može čuti da je glavni sudac loše sudio Hrvatskoj, ali smatra da je upravo ova odluka prvenstveno odgovornost VAR sobe. "Iako se provlači teza da je sudac bio jako loš za nas, ovu odluku nije donio na terenu jer je smatrao da nije riječ o kaznenom udarcu. Nikako se ne mogu pomiriti s time da je VAR reagirao", poručio je.

Marić je dodao kako je tijekom Svjetskog prvenstva bilo sličnih situacija u kojima videosuci nisu pozivali glavnog suca na pregled snimke te smatra da u ovom slučaju kriterij nije bio dosljedan. "Nikako se ne mogu oteti dojmu da je ovdje primijenjen drugačiji kriterij. Ljut sam. Da podvučem, jasno i glasno – nije bilo potrebe da VAR zove suca", zaključio je.

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Predsjednik Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić potvrdio da su oba kaznena udarca za Dinamo ispravno dosuđena
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Ključne riječi
SP 2026. Bruno Marić

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