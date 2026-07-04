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ZVIJEZDA BARCELONE

Dobre vijesti za Brazil: važan igrač se vraća uoči okršaja s Norveškom

FIFA World Cup 2026 - Brazil Training
Caean Couto/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.07.2026.
u 01:03

Tijekom karijere 29-godišnji Raphinha je odigrao 41 utakmicu za Brazil uz 11 pogodaka

Brazilski nogometni reprezentativac Raphinha vratio se treninzima te bi mogao zaigrati protiv Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva. Ta se utakmica igra u nedjelju u New Jerseyju, s početkom u 22 sata. Raphinha, zvijezda Barcelone, ozlijedio se u utakmici grupne faze SP-a protiv Haitija.

Zadobio je ozljedu tetive koljena od koje se oporavio te je brazilski izbornik Carlo Ancelotti najavio da ulazi u konkurenciju za ogled protiv Norveške. Prije ozljede Raphinha je bio jedan od slabijih igrača Brazila na prvenstvu te je bio posve neprimjetan na premijeri, u remiju protiv Maroka.

Tijekom karijere 29-godišnji Raphinha je odigrao 41 utakmicu za Brazil uz 11 pogodaka. Brazil je uz dosta sreće izborio plasman u osminu finala nakon što je Gabriel Martinelli u sudačkoj nadoknadi postigao pogodak za 2-1 protiv Japana u ogledu šesnaestine finala. Na isti je način nokaut fazu otvorila Norveška koja je tim rezultatom bila bolja od Obale Bjelokosti.
Ključne riječi
SP 2026.

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