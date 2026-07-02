FOTO Uoči ključne utakmice s Portugalom procurila cijela garnitura novog dresa Hrvatske!

Slavni proizvođač sportske opreme Nike više neće biti sponzor oprema Hrvatskog nogometnog saveza. Pred Ligu nacija HNS bi trebao predstaviti nove Adidas dresove.
Nikeov veliki konkurent uskoro stiže među Vatrene, a na poznatoj stranici Footy Headlines se pred dvoboj s Portugalom pojavila cijela garnitura gostujućeg dresa vatrenih.
Dres bi trebao biti u plavoj boji s uzorcima paške čipke, već kultne Adidas tri crte postaju crvene, a štucne i hlačice također dolaze u plavoj boji.
Detalji ugovora trenutno nisu poznati, no sigurno će Adidas biti sponzor dugi niz godina, kao što je to nekada bio Nike pod kojim su osvojene dvije svjetske medalje.
𝘼𝙙𝙞𝙙𝙖𝙨 𝘾𝙧𝙤𝙖𝙩𝙞𝙖 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟕 𝘼𝙬𝙖𝙮 𝙆𝙞𝙩 𝙇𝙚𝙖𝙠𝙚𝙙 - 𝙁𝙪𝙡𝙡 𝙇𝙤𝙤𝙠 | 𝙉𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙚 𝙉𝙞𝙠𝙚— Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 2, 2026
We can give a full look at the Adidas Croatia 2026-2027 away kit, to be released AFTER the 2026 World Cup. pic.twitter.com/27bvxI9wHa