FOTO Uoči ključne utakmice s Portugalom procurila cijela garnitura novog dresa Hrvatske!

Slavni proizvođač sportske opreme Nike više neće biti sponzor oprema Hrvatskog nogometnog saveza. Pred Ligu nacija HNS bi trebao predstaviti nove Adidas dresove.

Nikeov veliki konkurent uskoro stiže među Vatrene, a na poznatoj stranici Footy Headlines se pred dvoboj s Portugalom pojavila cijela garnitura gostujućeg dresa vatrenih.

Dres bi trebao biti u plavoj boji s uzorcima paške čipke, već kultne Adidas tri crte postaju crvene, a štucne i hlačice također dolaze u plavoj boji.

Detalji ugovora trenutno nisu poznati, no sigurno će Adidas biti sponzor dugi niz godina, kao što je to nekada bio Nike pod kojim su osvojene dvije svjetske medalje.