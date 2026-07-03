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ANKETA Hrvatska završila nastup na SP-u: Tko je bio najbolji igrač vatrenih?

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 22:12

Tko je bio najbolji igrač Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026.? U anketi izdvajamo samo one igrače koji su odigrali najmanje 90 minuta.

Hrvatska nogometna reprezentacija ušla je u Svjetsko prvenstvo 2026. kao jedan od “favorita iz sjene”, no natjecanje završava u šesnaestini finala porazom od Portugala (2:1). Unatoč ispadanju, Vatreni turnir napuštaju uz dojam momčadi koja je postupno podizala formu i pokazala kvalitetu nakon početnog posrtaja.

Na kraju su osvojili drugo mjesto u skupini L, u kojoj su otvorili natjecanje porazom od Engleske (2:4), ali su se brzo vratili u ritam pobjedama protiv Paname (1:0) i Gane (2:1), čime su osigurali prolazak u nokaut-fazu.

Svaka od tih utakmica iznjedrila je i svoje junake, a pojedinci su konstantno držali visoku razinu igre. Dominik Livaković još je jednom potvrdio status pouzdanog oslonca reprezentacije, Ivan Perišić bio je među najstabilnijim igračima u momčadi, dok su mlade snage poput Martina Baturine i Petra Sučića najavile novu generaciju hrvatskog nogometa. 

Iako je turnir završen bez plasmana među najboljih šesnaest, pojedinačne izvedbe ostavile su dovoljno materijala za analizu i raspravu. Zato vas pitamo: tko je bio najbolji igrač Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026.? U anketi izdvajamo samo one igrače koji su odigrali najmanje 90 minuta. Sudjelujte u našoj anketi i odaberite svog favorita.

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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

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