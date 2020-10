Oduševio u debiju za vatrene pa poručio: Stariji igrači su mi dali podršku

Domagoj Bradarić, 20-godišnji standardni prvotimac Lillea, nakon sinoćnje pobjede 2-1 u prijateljskom susretu protiv Švicarske istaknuo je podršku iskusnijih reprezentativaca uoči susreta.

"Svi stariji igrači su mi dali podršku prije utakmice, pa sam se osjećao sigurno i opušteno, bez straha. Vratili smo se nakon vodećeg pogotka Švicaraca, a momčad je pokazala da se digla poslije loših igara u rujnu. Puno su nam pomogli i naši navijači, svuda hrvatske zastave, kao da igramo doma. Vjerujem da ćemo na toj razini biti i u utakmicama protiv Švedske i Francuske i da ćemo opet pobijediti", izjavio je Bradarić, koji je pružio odličnu partiju u debiju za "vatrene", te je asistirao za izjednačujući pogodak Josipa Brekala u 42. minuti.

Bradarić u francuskom klubu igra na poziciji lijevog braniča, ali protiv Švicarske je odigrao odlično na lijevom krilu.

"Primarno ja sam branič, ali odigrat ću i druge pozicije kad se to od mene traži. Prvih 10 do 15 minuta mi je trebalo da se snađem na poziciji lijevog krila, koju odavno nisam igrao, a prije utakmice napravili smo samo dva treninga. Zahvalan sam izborniku što mi je dao priliku i što sam se uspio dokazati", kazao je Bradarić.

Hrvatsku reprezentacija očekuju utakmice Lige nacija protiv Švedske (11. listopada) i Francuske (14. listopada) na stadionu Maksimir. Na upit očekuje li minutažu i u tim utakmicama, Bradarić je rekao: “Ja sam sretan što sam u reprezentaciji. Mlad sam, nastavit ću raditi i minutaža će doći. Sve sam zaslužio svojim radom, tako će biti i u budućnosti. Dosta je mladih i kvalitetnih igrača, polako se počinje to uklapati. No, kod mlađih uvijek će biti oscilacija, ali to treba istrpiti. Sada je glavni cilj pobijediti Švedsku kako bi zadržali renking uoči kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo”, rekao je Bradarić.

On je istaknuo dvojicu trenera koji su mu pomogli na početku karijere: “To su Vik Lalić i Siniša Oreščanin, oni su mi puno pomogli u svladavanju nogometnih stvari, a velik iskorak bio je odlazak u Lille. U mojoj igri ima još stvari koje se mogu popraviti i radim na njima svakodnevno, baš kao i na vrlinama”.