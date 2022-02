Odlučujuća utakmica pred Zagrebom: U Skopju traže prolaz u osminu finala

Vjerojatno odlučujuća utakmica sezone u EHF Ligi prvaka je pred rukometašima Prvog plinarskog društva Zagreb. Nakon važne pobjede u Zagrebu protiv Pick Szegeda,večeras u 20:45 sati, u sklopu 12. kola, igraju u Skoplju protiv vječnog balkanskog rivala - Vardara 1961. Bez previše matematike i kalkulacija, ukoliko Zagrebaši na gostovanju upišu pobjedu, vjerojatno su siguran kandidat za prolazak u osminu finala najelitnijeg rukometnog natjecanja. Izravan prijenos je dostupan na Arena Sport televiziji, a pred sam put svoja razmišljanja o utakmici su podijelili Dino Slavić i David Mandić te glavni trener Ivica Obrvan.

- Nakon pobjede protiv Szegeda slijedi nam gostovanje u Skoplju. Jako važna utakmica i za nas ali i za Vardar zato što direktno može odlučiti o prolasku u osminu finala. Sigurno će biti jako teška utakmica, no ako odigramo dobro utakmicu, prvenstveno obrambeno kao i protiv Szegeda, imati ćemo velike šanse. Pripremili smo se za Vardar, gledali kako igraju, čeka nas još trening u Skoplju i kratka analiza te vjerujem da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu. - rekao je je kapetan David Mandić, a vratar Dino Slavić je dodao:

- Očekujem jednu jako tešku utakmicu kao što je bila ona u Zagrebu u prosincu. Oni su u međuvremenu promijenili trenera što je vjerojatno bila pozitivna šok terapija s obzirom da su pobjedili Montpellier u gostima. Imaju zaista vanserijske igrače, no mi se pripremamo najbolje što možemo. Ja se nadam i zaista vjerujem da možemo uzeti da dva boda koja bi nam jako pomogla za odlazak u sljedeću fazu Lige prvaka.

Ivica Obrvan dobro poznaje Vardar...

- Jako važna utakmica s Vardarom na vrućem terenu i pred puno njihovih navijača. Dobro poznajemo igrače no s promjenom trenera došlo je i do promjene načina igre što smo i analizirali proteklo vrijeme. Na krilima ove velike pobjede protiv Szegeda i samopouzdanjem koje su igrači dobili očekujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i pokušati pobjediti Vardar na njihovom terenu što će biti vrlo težak zadatak. No, mi smo ove godine pokazali da možemo odigrati jako dobre utakmice u gostima te sam optimist što se tiče stanja naše ekipe. Tako da ako budemo u pravom pristupu, uz dobar dan nekolicine igrača te podršku cijelog kolektiva i golmana, možemo tražiti pozitivan rezultat. - zaključio je trener Obrvan.

Pobjedom bi zagrebaši gotovo sigurno bili među prvih šest sastava, a slučaju poraza morat će se “vaditi” u poslednja dva kola kada u Zagreb prvo dolazi Kiel, a onda idu u goste danskom Aalborgu.