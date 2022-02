U Gruž dolazi Zvezda s novim trenerom: Delije su "prognali" prošlog jer je Hrvat

U 10. kolu Lige prvaka vaterpolisti Juga večeras u 19 sati dočekuju Crvenu zvezdu. Jugaši su ove sezone dva puta i to vrlo uvjerljivo već pobjeđivali Beograđane (19:13 i 17:12 i to oba puta u Beogradu), ali sada Zvezda dolazi s novim trenerom Dejanom Savićem, izbornikom srpske reprezentacije koji je na toj dužnosti zamijenio prognanog bokeljskog Hrvata Mirka Vičevića.

Takva Zvezda već je priredila veliku senzaciju u srpskom prvenstvu pobijedivši dotad neporaženi Novi Beograd sa 14:13.

- To je ogromno iznenađenje, to je ta kvaliteta koju je donio Savić. Očekujem puno težu utakmicu nego što je to trebala biti dok on nije postao trenerom našeg suparnika - kaže Jugov trener Vjekoslav Kobešćak.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 19.12.2021., SRC Mladost, Zagreb - Finale vaterpolo kupa, VK Jug Adriatic Osiguranje - VK Jadran Split. Vjekoslav Kobescak. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

A čemu se u Gružu nada Savić? Svjestan je, čini se. limita svoje momčadi, barem kada je u pitanju Liga prvaka, gdje su Beograđani zabetonirani na dnu koje dijele s bukureštanskom Steauom.

- Iza nas su dva teška tjedna. Promjena trenera i novi ritam treniranja sigurno su ostavili traga na igračima. Nadam se da ćemo protiv Juga odigrati kvalitetno, iako su igrači umorni od subote i susreta s Novim Beogradom u kojem smo pokazali da se možemo nositi i s najboljim momčadima - poručio je Savić.

Kobešćak niti u ovoj utakmici neće moći računati na bolesne Filipa Kržića, Ivana Vukojevića i Ivušu Burđeleza, ali unatoč tome gospari su veliki favoriti u ovom dvoboju i sve osim njihove pobjede bit će veliko iznenađenje.

Utakmicu će suditi Talijan Filippo Gomez i Nijemac Hendrik Schopp, delegat je Paolo Ramos iz Portugala, a izravan prijenos možete pratiti na SportKlubu 3.