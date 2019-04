Odlagalište otpada nazvali pu sucu koji je oštetio njihovu momčad

Prošle subote u 24. kolu ruske lige Ufa je kod kuće izgubila od Arsenala iz Tule s 1:2. Momčad za koju igra hrvatski veznjak Ivan Paurević bori se za ostanak, a taj poraz dodatno im je zakomplicirao situaciju.

Ufa je trenutačno na 14. mjestu koje jamči dodatne kvalifikacije, imaju tri boda više od pretposljednjeg Anžija.

Iz Ufe su nakon utakmice pljuštale optužbe na račun suca Vladimira Moskaljova koji je svojim odlukama njihovu momčad, kako tvrde, ozbiljno oštetio.

In Ufa, there was outrage at the refereeing performance of international referee Vladimir Moskalev in their recent loss against Arsenal Tula.



The city have responded by renaming a rubbish dump in the city after Moskalev. 🗑 pic.twitter.com/cNkwKJd7e9