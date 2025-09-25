Odgođena jedna utakmica Dinama, evo kad će plavi igrati protiv senzacije jeseni

Navijači će se morati strpjeti za kup-spektakl Karlovca i Dinama. Dvoboj osmine finala Kupa, jedini odgođen u ovoj fazi, neće se igrati u predviđenom terminu 29. listopada. Zbog obveza plavih i prenatrpanosti rasporeda, novi datum je utorak, 19. studenog, s početkom u 17 sati na stadionu Branko Čavlović-Čavlek. Razlog odgode je zgusnuti raspored prvaka. Momčad Dinama samo tri dana prije Kupa, 26. listopada, igra prvenstveni susret protiv Vukovara, a već 31. listopada na Maksimir stiže Rijeka. Odigravanje utakmice u tom razdoblju ostavilo bi igračima samo jedan dan odmora, što je procijenjeno kao prevelik rizik pa je molba kluba prihvaćena od strane Hrvatskog nogometnog saveza.

Protivnik Dinama nije bezazlen, radi se o pravoj jesenskoj senzaciji. Karlovac, pod vodstvom Igora Pamića, vodeća je momčad Supersport 1. NL i ne skriva ambicije za plasman u najviši rang. U sjajnoj su formi i bit će daleko teži ispit za Dinamo od njihova imenjaka iz Predavca, kojeg su Plavi svladali sa 6:0. Domaćini se s pravom nadaju da pred svojim navijačima mogu prirediti veliko iznenađenje.

Dok će ostali parovi osmine finala igrati prema rasporedu krajem listopada, nogometna javnost će s posebnim zanimanjem čekati 19. studenog. Ovaj dvoboj neće biti samo borba za četvrtfinale, već i pravi test snage za Dinamo protiv iznimno motiviranog drugoligaša koji sanja prvoligaške snove.