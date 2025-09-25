Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRONAĐEN JE TERMIN

Odgođena jedna utakmica Dinama, evo kad će plavi igrati protiv senzacije jeseni

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
25.09.2025.
u 16:00

Utakmica osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa između Karlovca i Dinama ima novi termin. Zagrebački klub tražio je odgodu zbog pretrpanog rasporeda, a zahtjev je odobren od povjerenika za natjecanje

Navijači će se morati strpjeti za kup-spektakl Karlovca i Dinama. Dvoboj osmine finala Kupa, jedini odgođen u ovoj fazi, neće se igrati u predviđenom terminu 29. listopada. Zbog obveza plavih i prenatrpanosti rasporeda, novi datum je utorak, 19. studenog, s početkom u 17 sati na stadionu Branko Čavlović-Čavlek. Razlog odgode je zgusnuti raspored prvaka. Momčad Dinama samo tri dana prije Kupa, 26. listopada, igra prvenstveni susret protiv Vukovara, a već 31. listopada na Maksimir stiže Rijeka. Odigravanje utakmice u tom razdoblju ostavilo bi igračima samo jedan dan odmora, što je procijenjeno kao prevelik rizik pa je molba kluba prihvaćena od strane Hrvatskog nogometnog saveza.

Protivnik Dinama nije bezazlen, radi se o pravoj jesenskoj senzaciji. Karlovac, pod vodstvom Igora Pamića, vodeća je momčad Supersport 1. NL i ne skriva ambicije za plasman u najviši rang. U sjajnoj su formi i bit će daleko teži ispit za Dinamo od njihova imenjaka iz Predavca, kojeg su Plavi svladali sa 6:0. Domaćini se s pravom nadaju da pred svojim navijačima mogu prirediti veliko iznenađenje.

Dok će ostali parovi osmine finala igrati prema rasporedu krajem listopada, nogometna javnost će s posebnim zanimanjem čekati 19. studenog. Ovaj dvoboj neće biti samo borba za četvrtfinale, već i pravi test snage za Dinamo protiv iznimno motiviranog drugoligaša koji sanja prvoligaške snove.
Ključne riječi
Dinamo Kup Hrvatske Karlovac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još