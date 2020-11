Odbila poštovati minutu šutnje za Maradonu: Neću to raditi za pedofila i zlostavljača

Španjolska nogometašica Paula Dapena skrenula je pažnju nogometne javnosti na sebe nedavnim izjavama.

Dok se svijet emotivno i uz puno pohvala oprašta od Diega Armanda Maradone, Dapena je podignula veliku prašinu u Španjolskom svojim ponašanjem.

Naime, nogometašica Viajes Interriasa koji je igrao prijateljsku utakmicu protiv Deportiva la Corune odlučila je pokazati svoj stav i okrenuti leđa Maradoni prilikom minute šutnje. Tako je 24-godišnja Dapena za vrijeme dok su sve igračice, treneri i suci stajali u tišini, sjela na travnjak i okrenula se u suprotnom smjeru od ostalih.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.



She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.



Stand up for your values is easier said than done.

