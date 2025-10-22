Otac ili trener, može li se biti oboje govorit će Joško Vlašić i Patrik Koščak

Velika imena hrvatskog sporta i međunarodni stručnjaci okupit će se na konferenciji Sport Innovest 2025, koja će se održati 29. i 30. listopada u zagrebačkom Mozaik Event Centru.

Sudjelovanje su potvrdili Blanka Vlašić, Ivica Kostelić, Josip Pavić te brojni istaknuti sportaši, treneri i predstavnici institucija. Program donosi konkretna znanja i aktualne teme o inovacijama u sportu, karijeri nakon sporta, ulozi trenera i roditelja, digitalnom brendiranju, financijskoj održivosti, primjeni umjetne inteligencije i motivaciji mladih.

Na konferenciji će biti predstavljena digitalna rješenja za sportske organizacije s hrvatskim potpisom: MVPiz platforma za aktivaciju djece u sportu, CoreEvent ticketing platforma s opcijama za sportske pretplate i članstva, SOM Sport digitalni sustav za upravljanje sportskim klubovima i revolucionarna online gimanstička platforma Elevien korištena na natjecanjima u 157 zemalja svijeta.

Osim digitalnih inovacija, u fokusu konferencije bit će i panel „Karijera nakon sporta“, na kojem će vrhunski sportaši podijeliti svoja iskustva o profesionalnim izazovima i novim ulogama nakon završetka karijere.

Tema ulaganja i razvoja bit će obrađena na panelu „Lokalna i nacionalna ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu“, na kojem će sudjelovati Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, i Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina.

Govornici će predstaviti konkretne gradske projekte i ulaganja u modernizaciju sportskih objekata te istaknuti važnost suradnje lokalne i državne razine u razvoju sporta.

O digitalnom marketingu u svijetu sporta govorit će Tomislav Metelko, Digital Media Specialist GNK Dinamo, u predavanju „Sportski branding: od dresa do stupa identiteta“, dok će Fabian Schweizer, Director adidas Athlete Product Excellence (APEX), predstaviti inovacije i pristup razvoja sportske opreme i podrške sportašima.

Posebnu pozornost privlači i panel „Otac i/ili trener?“, koji otvara važnu raspravu o dijeljenoj ulozi roditelja i trenera na kojoj će sudjelovati Joško Vlašić i Patrik Koščak, očevi i treneri hrvatske olimpijke Blanke Vlašić i zlatnom okrunjenih sedmobojki Jane i Klare Košćak.

U programu sudjeluju i dr. Ranko Rajović, Dejan Nemčić, Iva Pjaca, prof. Toni Milun, Damjan Rudež, Daniel Wessfeldt, Joško Vlašić, Patrik Koščak, Anita Šikić, izv. prof. dr. sc. Tatjana Trošt, Branimir Vajda, Jan Kolić, Luka Bakrač i Sven Hamzić.

Program uključuje i promociju knjige Line Červara “Put do vrha i tajne uspjeha”, koja donosi pogled iza kulisa najvećih uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije i pokazuje kako se elementi tog zlatnog razdoblja mogu primijeniti na današnji sport.

Konferenciju moderira Mirna Zidarić, dugogodišnja sportska novinarka i urednica, a organizator je MVPiz platforma, uz podršku partnera Core Eventa i SOM Sporta.

Sport Innovest 2025 spaja iskustvo i inovaciju, donosi konkretna znanja i prikazuje najnovija digitalna rješenja koja oblikuju budućnost sporta u Hrvatskoj i regiji.