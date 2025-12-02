Naši Portali
Stolni tenis

Očekivan poraz od Japana, slijedi Kina

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
02.12.2025.
u 17:55

Stolnotenisači i stolnotenisačice Hrvatska na kraju su osvojili drugo mjesto u skupini II Svjetskog kupa, koji se igra u kineskom Chengduu

Stolnotenisači i stolnotenisačice Hrvatska na kraju su osvojili drugo mjesto u skupini II Svjetskog kupa, koji se igra u kineskom Chengduu.

U posljednjem susretu skupine naši stolnotenisači i stolnotenisačice poraženi su od Japana s 8:2, dok je Australija svladala Indiju rezultatom 8:5.

Poraz je iz rubrike očekivano - Japan je jedan od glavnih favorita za naslov - no bilo je i setova koji su lako mogli otići na hrvatsku stranu.

No, bez obzira na poraz naši reprezentativci su posao odradili prethodna dva dana i osigurali da se Hrvatska po prvi put u povijesti plasirala među osam najboljih reprezentacija na svijetu. 

U drugom krugu Hrvatska će igrati protiv šest kvalificiranih reprezentacija, a iz prvog kruga prenosi se samo rezultat protiv Japana. Četiri najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale.

Sigurno je da će protivnici biti Njemačka, Francuska, Kina i Južna Koreja, Švedska, dok je jedina dvojba još Hong Kong i Egipat. 

U srijedu će Hrvatska igrati jedan meč i to protiv Kine (6 sati  po hrvatskom vremenu), u četvrtak dva meča, u petak jedan i u subotu dva meča.

Rezultati: Togami/Hayata - Ban/Arapović 2:1, Harimoto - Rakovac 3:0, Harimoto - Pucar 2:1, Harimoto/Odo - Jeger/Rakovac 1:0 Poredak: Japan 6 bodova (24-7 setovi), Hrvatska 5 (18-17), Australija 4 (12-21), Indija 3 (15-24) 
Svjetski kup Lea Rakovac Hana Arapović Tomislav Pucar Stolni tenis

