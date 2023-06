Objašnjeno porijeklo Novaka Đokovića: 'Uvijek sam tvrdio da sam Hrvat jer Srbi nikad nismo bili'

Novak Đoković, jedan od najvećih tenisača u modernoj povijesti, osvojio je kultni turnir Roland Garros i tako došao do rekordne 23. Grand Slam titule u karijeri te je ponovo došao u centar pozornosti svjetske javnosti. U centru pozornosti regionalnih medija i javnosti uz Novaka redovito dolazi i njegova obitelj, supruga Jelena s djecom, njegovi roditelji i braća.

Također, hrvatskoj javnosti često je vrlo zanimljivija njegova majka Dijana koja porijeklom dolazi iz okolice Vinkovaca. Dijanin otac, Zdenko Žagar, je Hrvat iz Vinkovaca, a trenutno živi u beogradskom kvartu Čukarica.

- Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla - ispričao je Zdenko jednom prilikom za srpski portal Nova S.

Ispričao je tada i da se od Dijane malo udaljio jer ga je krivila za razvod s njenom majkom.

- Dijana je mene krivila za razvod i to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv toliko je i žena kriva. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene’, ispričao je tad Dijanin otac koji se kasnije još jednom oženio, no druga supruga mu je preminula.