Obitelj ne odustaje, sami će platiti nastavak potrage za sinom i bratom

Obitelj nestalog nogometaša Emiliana Sale se ne predaje. Nakon što je policija prekinula službenu potragu za avionom, Sale su sami odlučili financirati potragu za svojim sinom i bratom te pilotom Davidom Ibbotsonom.

Policija u Guernseyu prekinula je potragu nakon svega tri dana, zbog lošeg vremena u Engleskom kanalu iznad kojega je nestao avion u ponedjeljak navečer. Brzo povlačenje spasilaca s terena iznenadilo je cijeli svijet, a nogometaši predvođeni Salinim sunarodnjacima Gonzalom Higuainom i Lionelom Messijem zatražili su da se potraga nastavi.

Salina sestra Romina odmah je doputovala u Cardiff i uplakana preklinjala nadležne institucije da ne obustavljaju akciju, a u Guernsey sada stiže njegova majka Mercedes.

– Molim vas, nemojte prestati tražiti mojeg brata. Znam da je živ. Emiliano je borac, uvjerena sam da je još uvijek živ. Emiliano i pilot negdje su u kanalu, molim vas ne odustajte – preklinjala je Romina Sala.

Salin donedavni trener u Nantesu Vahid Halilhodžić rekao je:

– Sramota je prekinuti potragu, ne smijemo to napraviti. Jasno je da sve to košta, ali nedopustivo je prekinuti potragu. Za mene je sramota to napraviti, zamislite kako je njegovoj obitelji. Ne postoji tolika dubina da se zrakoplov ne može pronaći – rekao je bivši trener Dinama pa dodao: – Nantes je velika obitelj i mi smo bliži nego ikada. Čak i u ovako teškoj situaciji moramo se spremiti za iduću utakmicu. Šokirani smo, ali moramo nastaviti. Moramo ići dalje.

I dok obitelj i kolege nogometaši traže nastavak potrage za Emilianom, Sky Sport je objavio transkript poruka u kojima je dogovoren tragični let. Salin prijevoz organizirao je Willie McKay, agent koji je posredovao u njegovu transferu u Cardiff vrijednom 17 milijuna eura.

