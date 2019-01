Policija odustala: Ovo su posljednje riječi nogometaša iz nestalog zrakoplova

Nakon tri dana potrage za nestalim zrakoplovom tipa Piper Malibu u kojem je bio argentinski nogometaš Emiliano Sala, a koji je nestao u ponedjeljak navečer iznad La Manchea na letu od Nantesa do Cardiffa, policija je objavila kako se potraga prekida.

"Unatoč najvećim naporima i pretraženom području od oko 2700 kilometara - veliki dio toga je pretražuivan više od jednoga puta, pregledali smo podatke s mobilnih telefona, satelitske snimke, nismo uspjeli pronaći nikakav trag aviona, pilota ili putnika.

Iza nas je više od 24 sata neprestane potrage, 80 sati pretraživanja iz zraka s tri aviona i pet helikoptera. Uključena su bila i dva broda za spašavanje, pomagali su i brodovi koji su prolazili te ribari.

Uključili smo sve informacije koje su nam bile dostupne, znamo da je oprema za spašavanje bila u avionu, ali smo morali donijeti tešku odluku da završimo potragu. Šanse da je netko preživio u ovom trenutku su jako malene.

I posljednji spasitelji su povučeni s terena, a policija više neće obavljati aktivnu potragu, ali istraga će ostati otvorena", objavila je policija na Twitteru.

