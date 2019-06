Novosel komentirao Tedeschijevu odluku, može li hrvatska košarka bez Cedevite

Ne stišavaju se reakcije na odluku Cedevitina predsjednika Emila Tedeschija da taj klub premjesti iz Zagreba u Ljubljanu, a da u Zagrebu ostanu samo košarkaška akademija i druga momčad koja bi igrala u prvenstvu Hrvatske.

Hrvatski izbornik Veljko Mršić, bivši Cedevitin sportski direktor i trener, o tome kaže:

– Tedeschijevim potezom hrvatska klupska košarka gubi kvalitetan klub. Žao mi je što Tedeschi kapital svoje kompanije nije usmjerio na Split, Zadar ili neki drugi hrvatski grad kako bi se potaknuo razvoj košarke i staro suparništvo. No, treba reći da je upravo Atlantic grupa podigla jedan mali klub do onoga što je Cedevita proteklih godina bila.

A bila je dominantna u hrvatskoj košarci, jedini naš klub u Europi, sudionik Top 16 Eurolige odnosno Final Foura Eurokupa.

Tedeschijevu odluku prokomentirao je i najveći hrvatski trener Mirko Novosel:

– Sportski gledano, to je neozbiljan potez. Zna li on koliko malo ljudi gleda Olimpijine utakmice? No, naša košarka time ništa ne gubi. Štoviše, sada se može samo stvoriti ravnopravnost klubova, pri čemu HKS treba povući neke snažnije poteze kao što je zabrana igranja strancima. Cedevita nije bila dominantna zbog stručnog rada, nego zbog novca.