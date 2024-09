Novi sportski direktor Hajduka je u Francuskoj doživio debakl. Zastupa ono protiv čega su se bijeli borili

Novi sportski direktor Hajduka je Francois Vitali. Splitski klub je dva dana nakon otpuštanja Nikole Kalinića s te pozicije pronašao čovjeka koji će ga naslijediti na zahtjevnoj poziciji i predstavio ga riječima: "Iza sebe ima preko 20 godina iskustva u nogometu na različitim funkcijama u sportskim segmentima francuskog Lillea, belgijskih Mouscrona i Cercle Bruggea te francuskog Troyesa."

"Svoj put u nogometnom menadžmentu započeo je 2003. u Lilleu te se u njihovom sustavu zadržao do 2017. godine. Započeo je kao voditelj skauta akademije, zatim je ubrzo postao voditelj skauta prve momčadi pa projekt menadžer i sportski direktor kluba. U tom razdoblju Lille je šest puta igrao Ligu prvaka, tri puta Europsku ligu te je po jednom osvojio prvenstvo i francuski kup. Lille je u tom razdoblju bio prepoznatljiv po igračima koji su ponikli u njegovoj akademiji. Od 2011. do 2015. godine vodio je sportski segment Mouscrona, belgijskog kluba u vlasništvu Lillea, a klub je u navedenom razdoblju došao od treće do prve belgijske lige. Nakon toga, 2017. godine preuzima funkciju sportskog direktora Cercle Bruggea, razvojnog kluba Monaca, te je u tom klubu radio dvije i pol sezone", dodaju bijeli na svojim službenim stranicama.

"Tri godine kasnije postao je konzultant City football grupe te kao sportski direktor i menadžer Akademije preuzeo Troyes, razvojni klub za mlade igrače Manchester Cityja. Novi sportski direktor Hajduka posjeduje veliko iskustvo u skautingu i razvoju mladih igrača te iskustvo rada u razvojnim sustavima velikih klubova. U svijetu nogometa poznat je po prepoznavanju i dovođenju talentiranih mladih igrača, od kojih je svakako najpoznatiji Eden Hazard", piše u objavi Hajduka.

GALERIJA Sjećate li se kada je Hajduk u derbiju Dinamu uzeo titulu? Ove trenutke rijetki još pamte

Ono što Hajduk nije pomenuo je veliki problem koji je Vitali doživio tijekom svojeg angažmana u Troyesu, koji je prethodio njegovom dolasku na Poljud. Riječ je o razvojnom klubu Manchester Cityja. Tamo je obnašao funkcije sportskog direktora i šefa akademije. Tijekom tri godine njegovog angažmana, Troyes je najprije ispao iz prve u drugu ligu, a zatim i u treći razred francuskog nogometa. Navijači kluba bili su ogorčeni, a zatim su tijekom utakmice protiv Valenciennesa teren zasuli bakljama i prekinuli utakmicu. S navijačima su se sukobili i nogometaši. Počeli su bengalke bacati nazad na tribine i njima gađati navijače koji su zatim pokušali provaliti na teren i obračunati se igračima vlastitog kluba.

Dakako, ovo nije nimalo poboljšalo poziciju francuskog kluba, a zbog cijele epizode igrači su kažnjeni s nekoliko utakmica neigranja, momčadi je oduzet bod, a Vitali je suspendiran zbog nesportskog ponašanja. Kažnjen je zabranom prisustva jednoj utakmici Troyesa i zabranom pristupa sudačkoj svlačionici. Sve što je Troyes ostavilo u Ligue 2 je proglašenje bankrota od strane Bordeauxa. "Neka se City gubi. Troyes je s njima postao katastrofa. Prvo zadnje mjesto u prvoj ligi i ispadanje, a sada smo i na dnu druge lige. Ne trebaju nam", rekao je Jerom Rothen, bivši igrač kluba i sada komentator.

"Sviđalo se to njemu ili ne, nogomet evoluira. Postaje globalan i to je ono što treba francuskom nogometu. Čak ću reći da Francuskoj treba više investitora kao što je City", rekao je Vitali na njegove komentare. Dakle, treba zamijetiti da je to upravo suprotno modelu vlasništva koji ga je dočekao u Hajduku. Međutim, potpora vlasnicima nije ga spasila od uručenja otkaza prije nekoliko mjeseci, a možda ga je to navelo i da promjeni mišljenje.

VIDEO Dea Redžić i Edi Džindo razmontirali laži iz Hajduka: Zašto se ne istraži najvažnije pitanje