Dinamo i Hajduk na Maksimiru igraju 'vječni derbi'. Evo gdje gledati utakmicu

Dinamo i Hajduk će u petak od 20 sati zaigrati još jedan vječni derbi na stadionu Maksimir. Dinamo na svome terenu svoje najveće rivale dočekuje kao prvoplasirana momčad hrvatskog nogometnog prvenstva. Forma maksimirskih dečkiju je uoči prvog derbija sa Splićanima besprekorna i jedina želja im je potvrditi svoju vladavinu ovom sezonom. S druge strane, Hajduk je proživio turbulentant tjedan koji je samo bio nastavak na nezavidan početak sezone, a koliko će se to odraziti na njihovu igru tek treba vidjeti.

Trener Dinama Sergej Jakirović, najavio je da će njegovi igrači na teren izaći potpuno koncentrirani na izazov koji je pred njima i s namjerom da još jednom sruše Hajduk. "Ne preskačem utakmice, moja će momčad biti fokusirana. I želim da odigramo dobru utakmicu. Zna se što ova utakmica nosi. To je uvijek utakmica za prestiž, veliko rivalstvo, ali i obostrano uvažavanje", rekao je Jakirović, a kratko se osvrnuo i na probleme u vrhu Hajduka: "To su njihovi problemi, ja sam fokusiran na svoju momčad. No nije im ista situacija kao nama lani. Ja sam cijelo vrijeme osjećao podršku, imali smo svoj mir, nije to bilo ni blizu ovakve situacije kakva je sad kod njih."

GALERIJA Sjećate li se kada je Hajduk u derbiju Dinamu uzeo titulu? Ove trenutke rijetki još pamte

U jeku turbulentnog odlaska Nikole Kalinića, njegovih izjava prilikom odlaska, kao i izvanredne press konferencije koju je održao predsjednik Ivan Bilić kako bi odgovorio na navode sada bivšeg sportskog direktora, trener Gennaro Gattuso nije imao klasičnu press konferenciju prije utakmice. Ipak, podijelio je nekoliko misli s navijačima: "Igramo protiv kluba koji je navikao na ovakve utakmice. Oni ih igraju stalno, a mi moramo biti veliki Hajduk. Idemo u Zagreb napraviti dobar rezultat. Oni su dobri, ali mi ćemo dati sve od sebe", kaže Gattuso.

Televizijski prijenos utakmice između Dinama i Hajduka možete pratiti putem kanala Arena Sport 1 i MAXSport 1. Tekstualni prijenos utakmice uživo pratite putem portala Večernjeg lista od 20 sati. Kladionice su uoči utakmice odredile koeficijente na ishode. Na pobjedu Dinama koeficijent je 1.65. Na pobjedu Hajduka koeficijent je 7.00, dok je na neriješeni rezultat koeficijent 4.00.

VIDEO Dea Redžić i Edi Džindo razmontirali laži iz Hajduka: Zašto se ne istraži najvažnije pitanje