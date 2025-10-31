Novi kiks Kustošije, osvojili samo bod protiv Grobničana

Nogometaši Kustošije odigrali su protiv Grobničana neodlučeno u susretu 11. kola Druge lige. Ovaj kiks sada mogu iskoristiti nogometaši Mladosti iz Ždralova koji bi nedjeljom pobjedom protiv Radnika u Križevcima mogli otići na šest bodova viška.

Kustošija je povela pogotkom Španjolca Borje Garcesa u 13. minuti iz kaznenog udarca. Gosti su izjednačili preko Srzentića u 40. minuti.

U ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Segesta – Uljanik 2:1, Đakovo – Solin 2:3, Bjelovar – Trnje 2:3, Jadran (LP) – Hrvatski dragovoljac 3:0, Uskok – Dugo Selo 1:0