Novi izbornik Hrvatske Akbaş: Organizacija u Zadru zaista je na najvišem nivou

Odbojkašice Hrvatske stigle su u Zadar, u svoju staru bazu, hotel Kolovare gdje će se od 28. do 31. srpnja pripremati za Challenger kup, koji je izborni za plasman u Ligu nacija, natjecanje u kojem Hrvatska nikada nije igrala. I cijelo prošlo ljeto odbojkašice Hrvatske provele su u Zadru koji je bio i domaćin jedne od skupina Europskog prvenstva. Hrvatska je tada bila druga u skupini, odmah iza Italije. Put nas je kasnije odveo u osminu finala, u Beograd, gdje smo u dramatičnoj utakmici izgubili od Francuske. I opet nam na putu do Lige nacija stoje Francuskinje. Naime, one su jedne od sudionica zadarskog turnira. Tu su još Portoriko, Kolumbija, Kazahstan, Češka, Kamerun i Belgija.

U međuvremenu promijenio se izbornik pa je umjesto Talijana Danielea Santarellija, koji je sad izbornik Srbije, došao Turčin Ferhat Akbaş.

– Organizacija u Zadru zaista je na najvišem nivou. Atmosfera na treninzima i u teretani među djevojkama je odlična. Nadam se i vjerujem da ćemo publici u Zadru pružiti odlične utakmice u kojima će uživati. Ovaj turnir bit će izuzetno težak, no naporno radimo i cilj nam je osvojiti ga prvi put u povijesti hrvatske odbojke – zaključio je Akbaş.

Riječ je o mladom treneru, ima samo 35 godina, no iza sebe već ima 15-godišnju bogatu karijeru. Poslije kraće igračke karijere počeo je kao statističar u Galatasarayu i Türk Telekomu iz Ankare gdje je ubrzo postao i asistent velikoj kineskoj trenerici, nekad uspješnoj igračici Lang Ping s kojom je otišao u Kinu gdje su zajedno osvojili naslov prvakinja s ekipom Evergrande Hengda.

Tijekom boravka u Kini dobio je poziv sjajnog talijanskog trenera Giovannija Guidettija da mu bude pomoćnik u Vakifbanku, a ubrzo nakon toga postao je asistent i drugom talijanskom stručnjaku Massimu Barboliniju koji je tada bio izbornik turskih odbojkašica. Sa samo 28 godina Akbaş je kratkotrajno bio izbornik Turske s kojom je 2014. osvojio zlato u Europskoj ligi. Bio je nakon toga pomoćnik u japanskoj reprezentaciji, a prvi samostalni klupski posao dobio je u CSM-u iz Bukurešta s kojim je postao rumunjski prvak. U sezonama 2019./20. i 2020./21. bio je prvak Poljske s Chemik Policeom, a lani se vratio kući postavši trener Eczacibasija.

Ove godine primjenjuje se nova formula od osam momčadi. Na turniru će se igrati dvije utakmice dnevno. Četiri četvrtfinala bit će podijeljena između prvog i drugog dana natjecanja. Polufinale se igra 30. srpnja, a posljednji natjecateljski dan rezerviran je za borbe za medalje.

– Spremni smo za još jedno veliko natjecanje koje nas očekuje za nepuna dva tjedna ovdje u Zadru. Svjetski kup sam po sebi ima težak sistem natjecanja, u tri dana imamo tri utakmice i trebamo ih dobiti sve ako želimo otići u Svjetsku ligu, što je naš primarni cilj. Što se tiče tehničkih uvjeta, Grad Zadar i Športski centar Višnjik ispunjavaju apsolutno sve uvjete tako da nam to puno olakšava u organizacijskom smislu. Navikli smo na suradnju, nakon Europskog prvenstva očekujemo da ćemo i ovaj turnir odraditi bez velikih poteškoća, nadam se uz veliku podršku gledatelja iz Zadra i cijele Hrvatske. Primarni cilj nam je da ljudima približimo odbojku kao jedan od najvećih i najpopularnijih svjetskih sportova – istaknuo je Frane Žanić, stručni tajnik Hrvatskog odbojkaškog saveza te dodao:

Hrvatska će igrati sve svoje utakmice u terminu od 20 sati te bih ovim putem pozvao sve da dođu u dvoranu kako bi podržali odbojkašice. Svaki glas nam je važan u ostvarivanju cilja, a to je Svjetska liga 2023.

Odbojkaški Challenger kup uveden je 2018. godine, a na prvom turniru u Limi u Peruu pobjednice su bile Bugarke. Godinu potom, također u Limi, nastupila je i reprezentacija Hrvatske zauzevši na kraju četvrto mjesto, izgubivši u borbi za broncu 0:3 od Argentine. Pobjednice te godine bile su reprezentativke Kanade.

– Evo nas već drugu godinu zaredom na velikim natjecanjima u Zadru. Moram priznati da smo nestrpljivo iščekivale vratiti se ovamo jer nam je prošle godine bilo jako lijepo. Uz mene još neke djevojke su se priključile reprezentaciji i nestrpljivo iščekujemo početak Challenger kupa koji je možda najjači turnir za nas do sada ovog ljeta. Tu su novi trener, novi stručni stožer te nove mlade djevojke željne treniranja, rezultata i napretka. Mislim da smo na odličnom putu i da koncentrirani možemo napraviti velike stvari. Nadam se da će nas u Zadru podržati puno ljudi što će nam biti odlična i dodatna energija za što bolji rezultat – istaknula je Lucija Mlinar koja se uz Samantu Fabris i Emu Strunjak priključila reprezentaciji nakon povratka s Mediteranskih igara u Oranu.

Prema riječima direktora Denisa Karlovića, ŠC Višnjik spreman je za još jedno veliko natjecanje. On je na predstavljanju pohvalio suradnju s Hrvatskim odbojkaškim savezom te poželio dobrodošlicu svim reprezentacijama.