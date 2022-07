Beskućnik brutalno ozlijedio lijepu odbojkašicu: Pogledao me očima punim mržnje, sve se brzo dogodilo

Amerikanka Kim Glass (37), koja je s odbojkaškom reprezentacijom te zemlje 2008. godine na Olimpijskim igrama u Pekingu osvojila srebrnu medalju doživjela je traumatičan napad na ulicama Los Angelesa.

Naime, jedan beskućnik nanio joj je teške ozljede kad je izlazila iz restorana u centur LA-ja.

- Pogledao me očima punim mržnje. Nije uopće bio u mojoj blizini, pogodio me iz daljine tupim metalnim predmetom - kazala je i dodala:

- Vratila sam se reći prijatelju da nešto nije u redu i ne shvaćajući da sam dobila udarac. Izgledalo je kao cijev. Sve se dogodilo vrlo brzo, imam više prijeloma.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.



Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6