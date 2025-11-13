Novi ispad velike svjetske zvijezde, sada je izvrijeđao i novinara

Neymar je ponovno dospio na naslovnice... ali ne iz pravih razloga. Već kritiziran nakon katastrofalne utakmice Santosa protiv Flamenga u nedjelju, brazilska zvijezda doslovno se raspala, i na terenu i na društvenim mrežama.

Noćna mora... i nepredvidivo ponašanje. Vrativši se kao kapetan nakon dva mjeseca izbivanja, Neymar je prošli vikend pružio jednu od svojih najgorih izvedbi, pišu Brazilci.



Stalne promjene raspoloženja, stalna iritacija, vikanje na suigrače, neprestani prosvjedi... Čak je i sam prešao cijeli teren kako bi izveo gol-aut, frustriran brzinom svoje momčadi. Na kraju je zamijenjen u 85. minuti, otišao je ravno u svlačionicu... promašivši dva pogotka, koje je Santos postigao nakon njegovog izlaska.



Pod poplavom kritika u Brazilu i Globo Esportea, Neymar je kontaktirao svog trenera Juana Pabla Vojvodu koji ima hrvatske i talijanske korijene, a uz argentinsko posjeduje i talijansko državljanstvo. Prezime Vojvoda inače je u Hrvatskoj najzastupljenije na otoku Mljetu.



Prema Globo Esporteu, Neymar je priznao da je "pretjerao", ali se nije ispričao, radije se sakrivši iza "osrednje" sučeve izvedbe kako bi opravdao svoju nervozu.



Kao da to nije bilo dovoljno, Neymar je potom na Instagramu odgovorio na objavu Globo Esportea. Njegov komentar, kratak i vulgaran: „Još jedna laž koju je izmislio loš novinar“, popraćen je poplavom podrugljivih emojija.

Ovaj dodatni ispad samo pojačava nelagodu oko njegovog povratka u Santos.