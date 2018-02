Novi Hyundai vlak vozi 300 kilometra na sat

Svake Olimpijske igre osim što su prezentacija vrhunskog sporta, istodobno su i izlog najnovijih tehnoloških dostignuća izravno vezanih za sport ili s Igrama povezani na neki drugi način. Ništa drugačije nije niti s Južnom Korejom, odnosno Zimskim olimpijskim igrama u PyeongChangu. Službeni partner Međunarodnog olimpijskog odbora, američka televizijska kuća NBC prenosit će Igre iz najmodernijeg središnjeg studia koji izgleda kao da je uklesan u stijene ponad Pyeongchanga.

1800 sati TV programa

U studiju od 325 kvadratnih metara nalazit će se videozid površine 60 kvadratnih metara, ali i 18 monitora dijagonale 140 centimetara. Uz središnji, tu je još 17 studija i kontrolnih soba, tri studija i dvije kontrolne sobe su u Pyeongchangu, pet studija i sedam kontrolnih soba u Stamfordu gdje se nalazi središnjica tvrtke. Iz Pyeongchanga će se u svijet prenijeti više od 1800 sati programa, najviše u povijesti. Da bi sve teklo kako treba, režije su opremljene s čak 2200 terabajta diskovnog prostora na koji stane vremenski ekvivalent 8,5 godina snimljenog programa. Na lokacijama odakle će se prenositi natjecanja koristit će se 1600 monitora, više od 700 kamera, sve povezano s više od 200 kilometara kablova. Sve to proizvest će dnevno više od 126 sati olimpijskog programa, što je gotovo trostruko u odnosu na pokrivenost Igara u Innsbrucku 1976. godine. Cijela oprema dovezena je u 99 kontejnera. Doduše, razlika jest u tome što na ovim Olimpijskim igrama ima do sada najveći broj službenih natjecanja, čak 102. Sve to su neki rekordi koji se gotovo redovito obaraju sa svakim Olimpijskim igrama. Ovdje je u tehnološkom smislu najvažnije što će se igre prenositi u 4K rezoluciji, najkvalitetnijem prikazu, dakako za one koji imaju hardver koji takvo što podržava. Sve to ima svoju logiku, NBC je usred ugovora s MOO vrijednim 4,4 milijarde dolara za prenošenje Igara do 2020. godine, a potpisano je i produljenje do 2032. godine vrijedno 7,75 milijardi. Čini se dobrim dilom, na Olimpijskim igrama u Riju NBC je prodao oglasnog prostora za 1,2 milijarde te zaradio 250 milijuna dolara neto. Isplati se ulagati u Igre i prateću tehnologiju.

Ni domaće, južnokorejske televizije, nisu propustile šansu da pokažu što mogu. Svi glavni događaji tamo će biti prenošeni u UHD, Ultra-High Definition standardu što je četiri puta veća rezolucija od HD-a.

Za ljubitelje najnovijih i najmoćnijih tehnologija, pogotovo ako se nađu među gledateljima Olimpijskih igara u Južnoj Koreji sjajna će vijesti biti što će na borilištima biti raspoloživa i 5G mobilna mreža. Domaćin Olimpijskih igara ionako ima jedan od najbržih svjetskih broadbandova, a sada se organizaciji pridružio Intel, koji je dao infrastrukturu za 5G. Brzina downloada ove mreže graniči s fantastikom, riječ je o 100 Mbps. Najbrža 4G-LTE mreža ima brzinu od jedva nešto više od 40 Mbps. Nije tu kraj što se Intela tiče, u suradnji s NBC-om 18 će se natjecanja prenositi s mogućnošću praćenja putem virtualne stvarnosti tehnologijom Intel true VR. Još 12 na isti će se način moći pogledati nakon što završe. Tehnologija koristi 12 4K kamera, što gledatelju daje mogućnost da mijenja kutove gledanja kako poželi sve uz statistike u realnom vremenu te informacije s istog ili drugih borilišta. Ni na jednom sportskom borilištu do sada nije se dogodila ovakva upotreba virtualne stvarnosti. Najavljuju se čak i hologrami, navodno će se intervjui s natjecateljima na borilištima moći pratiti i na taj način. Neki će pružatelji usluga omogućavati i “time slice” tehnologiju kod koje je moguće zaustaviti sliku te pogledati sportašev pokret iz različitih uglova ili pogledati utrku iz – prvog lica. Vidjeli smo već “ghost skier” tehnologiju pri čemu elektronička “sjena” prethodnog skijaša prati onoga koji je sada na stazi omogućujući tako maksimalnu preciznost kod malih razlika.

No, do borilišta treba nekako i doći. Zato je uloženo četiri milijarde dolara u superbrzi vlak, Korea Train Express ili KTX koji putuje između Seula i Pyeongchanga. Vlak koji je napravio Hyundai ide 300 km/h te udaljenost svlada za 69 minuta, što je bitno brže od automobila, kojem bi trebalo tri sata. Carevi mobilne telefonije, Samsung, nisu propustili priliku da pokažu nešto od svoje najnovije tehnologije. Dvoje nizozemskih brzih klizača nosit će odijela opremljena, bolje rečeno premrežena senzorima, koji su povezani sa smartphoneom koji daje podatke o pravilnosti položaja njihovih tijela dok su na ledu. Ti se prikupljeni podaci kasnije analiziraju, a softver označava točke u kojima je označena nepravilnost. Trener može tu informaciju “vratiti” klizaču signalom putem nosivog gadgeta efektivno mu govoreći gdje griješi. Ima samo jedan problem, odijelo se može nositi samo na treninzima ne i na natjecanjima jer bi se u tom slučaju smatralo digitalnim dopingom. Što se natjecatelja tiče, neće se doista moći požaliti kada se o tehnologiji radi. Primijetit ćete na nekim spustašima posebnu kacigu. Riječ je, moguće, o Giro H Avance, MIPS odnosno multi-directional impact protection, dakle takvoj kacigi koja štiti glavu od udaraca pod različitim kutovima, odnosno smanjuje intenzitet udarca. Giro je inače tvrtka poznata po opremi za motocikliste, no očito su opasnosti dosta slične kod sporta poput spusta.

Roboti čekaju na aerodromu

Također će veliki broj natjecatelja nositi i zračne jastuke. Jasno ne one kakvi postoje u automobilu, ali sličnog djelovanja. Još jedna tvrtka koju poznajemo više po motociklima nego po zimskim sportovima, Dainese je napravila odijelo opremljeno zračnim jastucima. Ono ima sedam senzora koji mogu “osjetiti” kada vozač, odnosno skijaš gubi kontrolu te će pasti. Aktiviraju se zračni jastuci i čuvaju skijaša. Ovo i nije nešto novo, takvo je odijelo nosio austrijski spustaš Matthias Mayer kada je pao 2015. godine; nije previše stradao, imao je samo frakturu kralješka. Ne bojte se, ni ako ste samo posjetitelj, nećete biti lišeni najmodernije tehnologije. Uz onu opisanu ranije, dakako. Već pri spuštanju na seulski aerodrom dočekat će vas roboti koji, osim korejskog, govore i engleski, kineski i japanski, a zadatak im je da vas odvedu do odgovarajućeg izlaza. Da biste se prevezli do borilišta, nećete morati zvati taksi ili mu mahati, za to su zaduženi bespilotni autobusi koje je, kao i brzi vlak, napravio Hyundai. Upotreba umjetne inteligencije koristit će se, primjerice, za prevođenje. Recimo, GenieTalk aplikacija može prevoditi korejski na 29 drugih jezika.