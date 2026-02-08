Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZOI

Sjajna Johnson svjetskom dodala i olimpijsko zlato: Goggia razveselila domaću publiku

Alpine Skiing - Women's Downhill
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.02.2026.
u 13:36

Johnson je osvojila olimpijski naslov, na suncem obasjanoj stazi Olimpia delle Tofane u Cortini d'Ampezzo, točno godinu dana nakon što je osvojila zlato na svjetskom prvenstvu u austrijskom Saalbachu

Amerikanka Breezy Johnson osvojila je zlato u spustu na ZOI u Cortini, dok je olimpijski spust obilježio grozan pad veteranke Lindsay Vonn

Njemica Emma Aicher osvojila je srebrnu medalju s četiri stotinke sekunde sporijim, a talijanska favoritkinja Sofia Goggia morala se zadovoljiti broncom (+0.59).

Johnson je osvojila olimpijski naslov, na suncem obasjanoj stazi Olimpia delle Tofane u Cortini d'Ampezzo, točno godinu dana nakon što je osvojila zlato na svjetskom prvenstvu u austrijskom Saalbachu. Do zlata je došla hrabrom vožnjom na jednoj od najopasnijih staza u ženskom skijanju. 

Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć. Evakuirana je helikopterom u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.   Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri. 
Ključne riječi
Sofia Goggia spust ZOI 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!