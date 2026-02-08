Sjajna Johnson svjetskom dodala i olimpijsko zlato: Goggia razveselila domaću publiku

Amerikanka Breezy Johnson osvojila je zlato u spustu na ZOI u Cortini, dok je olimpijski spust obilježio grozan pad veteranke Lindsay Vonn.

Njemica Emma Aicher osvojila je srebrnu medalju s četiri stotinke sekunde sporijim, a talijanska favoritkinja Sofia Goggia morala se zadovoljiti broncom (+0.59).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Johnson je osvojila olimpijski naslov, na suncem obasjanoj stazi Olimpia delle Tofane u Cortini d'Ampezzo, točno godinu dana nakon što je osvojila zlato na svjetskom prvenstvu u austrijskom Saalbachu. Do zlata je došla hrabrom vožnjom na jednoj od najopasnijih staza u ženskom skijanju.

Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć. Evakuirana je helikopterom u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta. Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri.