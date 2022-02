Novi debakl Pašalića i Atalante: Fiorentina s igračem preokrenula u Bergamu!

Nogometaši Fiorentine plasirali su se u polufinale Kupa Italije pobijedivši Atalantu 3:2 u četvrtfinalnom dvoboju odigranom u Bergamu u četvrtak.

Poljak Krzysztof Piatek u 9. minuti je doveo Fiorentinu u vodstvo pogotkom iz kaznenog udarca. Izjednačio je Zappacosta u 30. minuti, a vodstvo Atalanti donio je Boga u 56. minuti. U 71. minuti domaći vratar Musso je obranio Piatekov udarac s bijele točke, ali je Poljak odbijenu loptu poslao u mrežu i izjednačio na 2:2.

U 79. minuti Fiorentina je ostala s igračem manje, jer je Lucas Martinez Quarta dobio drugi žuti karton. No, gosti su i brojčano inferiorni došli do pobjedničkog pogotka u trećoj minuti sučevog dodatka, a postigao ga je srbijanski branič Nikola Milenković.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS Soccer Football - Coppa Italia - Quarter Final - Atalanta v Fiorentina - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - February 10, 2022 Fiorentina's Nikola Milenkovic celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Daniele Mascolo Photo: Daniele Mascolo/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u početnoj postavi domaće momčadi, a zamijenjen je u 74. minuti.

Fiorentina će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Juventus - Sassuolo koji započinje u 21 sat.

Drugi polufinalni par čine Milan i Inter.