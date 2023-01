Novakovi navijači privedeni u Australiji: Vikali 'Srbija-Rusija', mahali zastavom na kojoj je Putin

Novak Đoković vratio se na Australian Open i nada se 10. naslovu u Melbourneu. Sinoć je u četvrfinalu s uvjerljivih 3:0 u setovima porazio Rusa Andreja Rubljova, no susret je uz zbivanja na terenu obilježilo i nekoliko incidenata na tribinama. Naime, četvorica Đokovićevih navijača uzvikivali su 'Srbija-Rusija', ogrnuti zastavama obje zemlje.

Na jednoj je bio lik predsjednika Rusije Vladimira Putina, a na drugoj zloglasni simbol 'Z', kojeg ruska vojska koristi od početka rata u Ukrajini. K tome su na glavama nosili kokarde. Osiguranje ih je zamolilo da napuste meč, ali uzvratili su uvredama i policija ih je privela. Na kraju su pušteni nakon ispitivanja.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3