Začudit ćete se što Novak Đoković radi sa suprugom dok vani pada kiša

LOVE this!!! Handmade by the best 🤘😂🥰🥳 PS. Raining all day so he couldn’t play his quarterfinal match on @rolandgarros and what do we do?! Knit! 🌧🌧 Kiša pada, ništa od meča... i šta mi radimo? Opleli po vuni 😂😘 @djokernole idu ti ručni zanati amore 😂🤪😊👏🙌

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Jun 6, 2019 at 2:04am PDT