SLAVNI TENISAČ

Novak Đoković: Hrvatski jezik je isti kao naš, po meni je to ista kultura

Exhibition - Juan Martin del Potro v Novak Djokovic
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 18:35

- Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najljepša na svijetu. Jesam obišao dosta zemalja, ali nekako tamo se čovjek najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana.

Jedan od najboljih tenisača svih vremena Novak Đoković nikada nije skrivao svoje porijeklo koje vuče iz Crne Gore odnosno Hrvatske, odnosno nikada nije pravio razliku između ljudi hrvatske i srpske nacionalnosti. Đoković ima hrvatsko porijeklo po svojoj majci Dijani čija je obitelj rodom iz Vinkovaca. 

- Ona je rođena u Beogradu, ali njeni roditelji dolaze iz Hrvatske, baka i djed su iz Vinkovaca zapravo cijela bakina obitelj dolazi i tamo i dalje imam rodbinu. Nisam dugo bio - rekao je Đoković svojedobno u razgovoru za Novu TV

U Vinkovcima je posljednji put bio prije više od 15 godina, ali nije zaboravio na rodbinu.

- Čak sam igrao tamo i neke juniorske turnire, sjećam se. Tada sam i upoznao obitelj, i nisam zapravo ni znao koliko rodbine imam. I teta i stričeva - rekao je Nole. 

Hrvatsku voli posjetiti i kako bi uživao, a otkrio je gdje mu je najljepše

- Pa otoci definitivno. Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najljepša na svijetu. Jesam obišao dosta zemalja, ali nekako tamo se čovjek najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se nekako uvijek lijepo osjećao, uvijek su me ljudi na lijep način primali i uvijek sam bio dobrodošao - poručio je Đoković.

Ključne riječi
tenis Novak Đoković

adokrmpot
19:21 31.10.2025.

Daj nas više ostavite na miru. Niti je isti jezik, niti ista kultura, niti ista vjera

Avatar KmicaSKvarta
KmicaSKvarta
19:44 31.10.2025.

Drži se ti reketa

SI
sigmundfreud
19:36 31.10.2025.

Nije isti jezik, nije ista kultura, nije ista vjera, ali su vrlo SLIČNI. Nema bitne razlike.

Kupnja