Nova zvijezda Bayerna otkrila nepoznate detalje iz Liverpoola: Ja sam bio kriv ako umrem

Sadio Mane zadobio je ozljedu glave nakon sudara s vratarom Zelenortskih ostrva Vozinjom u posljednjoj utakmici osmine finala, nakon čega je zamijenjen.

Senegal je pobijedio i prošao u četvrtfinale, ali Mane nakon toga nije znao hoće li u njemu nastupiti zbog ozljede.

Njegov tadašnji klub, Liverpool, pisao je Senegalskom nogometnom savezu da mu osigura petodnevni odmor, što znači da će propustiti četvrtfinale. Senegalac to, međutim, nije htio dopustiti.

Toliko je želio igrati da je bio spreman riskirati život.

"Kad sam se ozlijedio protiv Zelenortskih otoka, Liverpool je izvršio pritisak na savez i napisao pismo da trebam najmanje pet dana odmora. Ta pravila je morao poštovati liječnik reprezentacije. Nazvao sam predsjednika saveza i rekao da moramo održati sastanak", rekao je Mane za Pro Direct Sport.

Bio je spreman potpisati ugovor da će u slučaju smrti samo on biti odgovoran za nju, ali na kraju su ga liječnici momčadi proglasili sposobnim za nastup u četvrtfinalu.

"Znam da ne bih trebao igrati, ali neka imamo ugovor. To će biti moja odgovornost, potpisat ću ga. Ako umrem, neka kažu da sam ja kriv", dodao je bivši igrač Liverpoola.

Na kraju je upravo on bio heroj nacije nakon što je zabio pobjednički jedanaesterac u finalu protiv Egipta.