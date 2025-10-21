Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA VIJEST

Nova smrt poznate osobe potresla svijet, imao je svega 29 godina

Svijeća
Pixabay
Autori: Vecernji.hr , Hina
21.10.2025.
u 08:00

Rođen u Kaliforniji 1995. godine, Naroditsky je postao velemajstor 2013., a postao je poznat široj javnosti kao komentator, pisac i edukator redovito se javljajući na platformama kao što su Twitch i YouTube. Prošle je godine zauzeo deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Blitzu.

Američki šahovski velemajstor, bivši svjetski juniorski prvak Daniel Naroditsky iznenada je umro u dobi od 29 godina, objavila je u ponedjeljak njegova obitelj putem Charlotte Chess Centera, njegovog kluba.

"S velikom tugom obavještavamo vas o smrti Daniela Naroditskog. Bio je talentirani šahist, komentator i edukator”, stoji u priopćenju u kojem se ne navodi uzrok smrti.

Rođen u Kaliforniji 1995. godine, Naroditsky je postao velemajstor 2013., a postao je poznat široj javnosti kao komentator, pisac i edukator redovito se javljajući na platformama kao što su Twitch i YouTube. Prošle je godine zauzeo deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Blitzu.

Daniel Naroditsky naučio je igrati šah sa svojim ocem kada je imao šest godina, a upravo tada počeo je njegov impresivan uspon. Od najranijih dana osvajao je brojne turnire i neprestano napredovao, da bi u ljeto 2013. stekao prestižnu titulu velemajstora.

Posljednjih godina uspješno je kombinirao profesionalnu karijeru s radom na društvenim mrežama. Njegovi profili na Twitchu (340 tisuća pratitelja) i YouTubeu (482 tisuće pratitelja) okupljali su veliku zajednicu ljubitelja šaha. Publiku je osvojio pronicljivim analizama, edukativnim sadržajem i duhovitim pristupom.

Njegove su lekcije pomogle mnogim igračima da unaprijede svoje razumijevanje igre, a karizma i osobnost učinile su ga jednim od najomiljenijih ambasadora šahovskog svijeta. Nakon vijesti o njegovoj smrti, brojne kolege i prijatelji izrazili su tugu i nevjericu.

Ključne riječi
Šah Daniel Naroditsky

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
08:04 21.10.2025.

Iznenaditis pfizeritis mRNAitis. Bitno je da je bio solidaran i vjerovao znanosti...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još