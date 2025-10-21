Nova smrt poznate osobe potresla svijet, imao je svega 29 godina

Američki šahovski velemajstor, bivši svjetski juniorski prvak Daniel Naroditsky iznenada je umro u dobi od 29 godina, objavila je u ponedjeljak njegova obitelj putem Charlotte Chess Centera, njegovog kluba.

"S velikom tugom obavještavamo vas o smrti Daniela Naroditskog. Bio je talentirani šahist, komentator i edukator”, stoji u priopćenju u kojem se ne navodi uzrok smrti.

Rođen u Kaliforniji 1995. godine, Naroditsky je postao velemajstor 2013., a postao je poznat široj javnosti kao komentator, pisac i edukator redovito se javljajući na platformama kao što su Twitch i YouTube. Prošle je godine zauzeo deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Blitzu.

Daniel Naroditsky naučio je igrati šah sa svojim ocem kada je imao šest godina, a upravo tada počeo je njegov impresivan uspon. Od najranijih dana osvajao je brojne turnire i neprestano napredovao, da bi u ljeto 2013. stekao prestižnu titulu velemajstora.

Posljednjih godina uspješno je kombinirao profesionalnu karijeru s radom na društvenim mrežama. Njegovi profili na Twitchu (340 tisuća pratitelja) i YouTubeu (482 tisuće pratitelja) okupljali su veliku zajednicu ljubitelja šaha. Publiku je osvojio pronicljivim analizama, edukativnim sadržajem i duhovitim pristupom.

Njegove su lekcije pomogle mnogim igračima da unaprijede svoje razumijevanje igre, a karizma i osobnost učinile su ga jednim od najomiljenijih ambasadora šahovskog svijeta. Nakon vijesti o njegovoj smrti, brojne kolege i prijatelji izrazili su tugu i nevjericu.