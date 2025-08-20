Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U ŠPANJOLSKOJ

Nogometni presedan, klub na rubu ludila! Igrač želi uzeti novac i pobjeći, pronašao je rupu u pravilima

CD Leganes and Real Madrid CF at Butarque stadium
Foto: Senis/Cebolla/ALFAQUI/NEWSCOM
1/3
VL
Autor
Hina
20.08.2025.
u 20:45

Ako bi Cruz uzeo očinski dopust, to bi značilo da bi Leganes bio bez njega gotovo pola sezone, a istovremeno bi mu morao isplaćivati plaću

Napadač Leganesa Juan Cruz (25) pokušava napustiti klub koji je na kraju prošle sezone ispao u drugu španjolsku ligu, a prema tamošnjim medijima, isprobat će novu strategiju za pronalazak izlaznih vrata - zatražit će očinski dopust. Krilni igrač ima ugovor s Leganesom do lipnja 2028. godine, međutim nakon što je ispao u "Segundu", Cruz je odlučio pronaći drugi klub.

Zbog toga nije igrao niti u jednoj pripremnoj utakmici Leganesa, a propustio je i prvu utakmicu sezone protiv Huesce. Za njegovu usluge interes su pokazali Rayo Vallecano, Real Mallorca, Osasuna, Celta Vigo i Alaves, kao i nekoliko portugalskih klubova. Međutim, Leganes traži 10 milijuna eura, što klubovi smatraju pretjeranim.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
CD Leganes and Real Madrid CF at Butarque stadium
1/8

Frustriran zbog velike odštete, Cruz je odlučio pokušati pronaći izlaz na neobičan način - tražeći očinski dopust. Španjolski mediji navode kako njegova supruga u nadolazećim danima treba roditi, a prema španjolskom zakonu, muškarci imaju pravo na 19 tjedana očinskog dopusta.

Ako bi Cruz uzeo očinski dopust, to bi značilo da bi Leganes bio bez njega gotovo pola sezone, a istovremeno bi mu morao isplaćivati plaću. Cruz je u Leganesu od veljače 2024. godine, a prije toga je igrao za Betis i Malagu.

Đalović: Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno
Ključne riječi
strani nogomet Leganes očinski dopust Španjolska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Veliki talent Hajduka potpisuje za Inter! Fabrizio Romano objavio detalje posla

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još