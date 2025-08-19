Mladi vatreni se teško ozlijedio nakon velikog transfera! Vijesti iz Italije su jako loše

Matija Frigan doživio je ozbiljnu ozljedu svega nekoliko dana nakon što je potpisao za Parmu u transferu vrijednom oko deset milijuna eura. Hrvatski napadač ozlijedio je koljeno tijekom jutarnjeg treninga. U početku se činilo da nije riječ o težoj ozljedi, no naknadne pretrage pokazale su rupturu križnog ligamenta. Friganu sada slijedi operacija i najmanje šest mjeseci pauze, što znači da ove sezone sigurno neće nastupati.

Ovo je veliki udarac i za Parmu, koja je računala da će 21-godišnjak odmah postati ključni igrač momčadi. Klub će zbog njegove ozljede morati hitno tražiti novo rješenje na tržištu. Frigan je prošlog tjedna prošao liječnički pregled, potpisao ugovor i već debitirao u Coppa Italiji, no njegova sezona praktički je završila prije nego što je počela.

Frigan je stigao iz belgijskog Westerloa za 10 milijuna eura. Prošle sezone zabio je 13 golova uz dvije asistencije u 39 nastupa za belgijski klub. Za njega je pokazao interes i Hull City koji vodi Sergej Jakirović, ali zbog još uvijek važeće zabrane transfera, Parma je ipak bila brža u ovom poslu.

Parma se prošle godine izborila za opstanak u Serie A i sezonu završila na 16. mjestu. Frigan je treći Hrvat koji je ovog ljeta napustio belgijsku ligu. Franjo Ivanović otišao je iz USG-a u Benficu, dok je Friganov bivši suigrač Luka Vušković prešao u Tottenham.