Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
RUPTURA KRIŽNOG LIGAMENTA

Mladi vatreni se teško ozlijedio nakon velikog transfera! Vijesti iz Italije su jako loše

CALCIO - Coppa Italia - Parma Calcio vs Pescara Calcio
Davide Casentini/IPA Sport / ipa
VL
Autor
vecernji.hr
19.08.2025.
u 21:07

Klub će zbog njegove ozljede morati hitno tražiti novo rješenje na tržištu

Matija Frigan doživio je ozbiljnu ozljedu svega nekoliko dana nakon što je potpisao za Parmu u transferu vrijednom oko deset milijuna eura. Hrvatski napadač ozlijedio je koljeno tijekom jutarnjeg treninga. U početku se činilo da nije riječ o težoj ozljedi, no naknadne pretrage pokazale su rupturu križnog ligamenta. Friganu sada slijedi operacija i najmanje šest mjeseci pauze, što znači da ove sezone sigurno neće nastupati.

Ovo je veliki udarac i za Parmu, koja je računala da će 21-godišnjak odmah postati ključni igrač momčadi. Klub će zbog njegove ozljede morati hitno tražiti novo rješenje na tržištu. Frigan je prošlog tjedna prošao liječnički pregled, potpisao ugovor i već debitirao u Coppa Italiji, no njegova sezona praktički je završila prije nego što je počela.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
CALCIO - Coppa Italia - Parma Calcio vs Pescara Calcio
1/8

Frigan je stigao iz belgijskog Westerloa za 10 milijuna eura. Prošle sezone zabio je 13 golova uz dvije asistencije u 39 nastupa za belgijski klub. Za njega je pokazao interes i Hull City koji vodi Sergej Jakirović, ali zbog još uvijek važeće zabrane transfera, Parma je ipak bila brža u ovom poslu.

Parma se prošle godine izborila za opstanak u Serie A i sezonu završila na 16. mjestu. Frigan je treći Hrvat koji je ovog ljeta napustio belgijsku ligu. Franjo Ivanović otišao je iz USG-a u Benficu, dok je Friganov bivši suigrač Luka Vušković prešao u Tottenham.

Tko je miljenik žena kojeg je Dalić prekrižio s popisa? Izabrao je Hrvatsku ispred Austrije, imao izazovno djetinjstvo
Ključne riječi
Matija Frigan Parma strani nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Trener Đalović i igrač Manev na konferenciji HNK Rijeke
Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Rijeka prodaje reprezentativca, Hajduk želi dovesti novog igrača

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još