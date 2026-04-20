Otišao je velikan teorije (i prakse) treninga

Preminuo profesor Dragan Milanović, stručnjak koji je usavršavao Ćosića i Dražena i podučavao Dalića i Ćiru

Slavko Midžor/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
20.04.2026.
u 23:05

Kod njega je ispit iz teorije treninga polagala cijela plejada afirmiranih hrvatskih trenera kao što su pokoni Ćiro Blažević i Zlatko Kranjčar te Zlatko Dalić, Dražen Ladić, Tomislav Ivković, Josip Katalinić, Zoran Vulić, Nenad Gračan ili pak košarkaški treneri Giuseppe Giergia, Željko Pavličević, Faruk Kulenović, Danijel Jusup...

Nakon teške bolesti, u 78. godini preminuo je profesor emeritus Dragan Milanović, pionir individualne kondicijske pripreme i dugogodišnji nositelj predmeta Teorija treninga na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu.

Ovaj ugledni stručnjak utkao je svoje ekspertno poznavanje tajni kondicijske pripreme u uspjehe niza klubova i reprezentacija u odbojci, vaterpolu, rukometu i košarci a obilježio je i karijere mnogih sportaša pojedinaca pa tako i one od dvojice od trojice najvećih hrvatskih košarkaša Krešimira Ćosića i Dražena Petrovića.

Profesor Milanović bio je nastavnik atletike i nositelj katedre za Teoriju treninga ali i pionir individualne kondicijske pripreme sportaša, dekan Kineziološkog fakulteta u dva mandata, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske.

U svojoj akademskoj karijeri objavio je 186 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova u zemlji i inozemstvu, pokrenuo i vodio osam održanih Međunarodnih znanstvenih konferencija o kineziologiji pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2007. do 2015. bio je član Nacionalnog vijeća za sport a napisao je ili uredio 65 knjiga, udžbenika ili zbornika radova.

Osim toga, kod njega su ispite polagali pokojni Ćiro Blažević i Zlatko Kranjčar te Zlatko Dalić, Dražen Ladić, Tomislav Ivković, Josip Katalinić, Zoran Vulić, Nenad Gračan ili pak košarkaški treneri Giuseppe Giergia, Željko Pavličević, Faruk Kulenović, Danijel Jusup....

Zbog svega toga i niza drugih akademskih dosega profesor emeritus Milanović zavrijedio je Državnu nagradu Franjo Bučar, Nagradu grada Zagreba, nagradu za životno djelo Hrvatskog olimpijskog odbora "Matija Ljubek", odlikovanje predsjednika RH - Red hrvatskog pletera, Trofej Zagrebačkog športskog saveza za životno djelo, nagradu Sabora Republike Hrvatske za životno djelo i tako redom.

- Profesor Dragan Milanović za života se ubrajao među velikane kineziologije, sporta i kondicijske pripreme u globalnim razmjerima. Bio je uvijek korak ispred u idejama i u djelima. Avangarda u svakom smislu. Njegova energija, entuzijazam i posvećenost kineziologiji i Kineziološkom fakultetu bili su zarazni. Pripadao je kategoriji ljudi koji svijet čine boljim mjestom. U njegovo znanje i kvalitete su se uvjerili brojni vrhunski sportaši, treneri, znanstvenici i akademici širom svijeta. Najjednostavnije rečeno, bio je div i u ljudskom i u profesionalnom smislu. Mnoge će generacije baštiniti rezultate njegovoga života i rada. Jako će nam nedostajati - kazao je prof. dr. sc. Igor Jukić, Milanovićev nasljednik na predmetu Teorija treninga, i sam vrlo etablirani kondicijski trener.

Profesor Milanović je otac od prof. dr. sc. Luke Milanovića kojeg je tužna vijest sustigla u Manchesteru gdje je s izbornikom Zlatkom Dalićem izviđao situaciju s oporavkom hrvatskih nogometnih reprezentativaca Matea Kovačića i Joška Gvardiola.


 


 


 


 


 

