PRIJATELJSKA UTAKMICA

Nije bilo Cristiana Ronalda: Portugal odigrao bez golova s Meksikom

International Friendly - Mexico v Portugal
HENRY ROMERO/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
29.03.2026.
u 11:10

Portugal, bez Cristiana Ronalda, odigrao je neriješeno 0-0 protiv domaćina Meksika u prijateljskoj utakmici na stadionu Azteca u Mexico Cityju, mjestu održavanja otvaranja ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Gledatelji na kultnom stadionu slavili su neriješen rezultat koji se činio kao pobjeda protiv portugalske momčadi koja se smatra potencijalnim kandidatom za naslov prvaka Svjetskog prvenstva, koje će Meksiko ugostiti uz Sjedinjene Države i Kanadu od 11. lipnja do 18. srpnja.

Portugal je pokušao probiti meksičku obranu, ali bio je previše neorganiziran da bi postigao gol, a najbolju priliku imao je napadač Paris Saint-Germaina Goncalo Ramos, čiji je snažan udarac pogodio vratnicu u 26. minuti. Utakmicu je obilježila tragedija jer je navijač poginuo nakon što je pao s tribina prije početka utakmice.

Portugal će u utorak igrati protiv Sjedinjenih Država u Atlanti, dok će Meksiko igrati protiv Belgije, koja je u Atlanti pobijedila SAD s 5-2. Veznjak Juventusa Weston McKennie doveo je domaćine u vodstvo u 39. minuti, prije nego što je stoper Sportinga Zeno Debast izjednačio u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Amadou Onana (53), Charles De Ketelaere (59, 11) i PenDodi Lukebakio (68 i 82) ​​bili su uspješni za Belgiju u drugom poluvremenu, a Amerikanac Patrick Agyemang postigao je posljednji gol (87).
