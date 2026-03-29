BiH na nogama, Zenica će gorjeti. Talijanima prijeti nacionalna sramota

Ulog je ogroman - pobjednik ide na Svjetsko prvenstvo. Za Italiju, nogometnu velesilu, ovo je utakmica koja znači spas od nacionalne sramote i trećeg uzastopnog propuštanja Mundijala. Za Bosnu i Hercegovinu, ovo je prilika generacije za drugi plasman na najveću svjetsku smotru, nakon debija u Brazilu 2014. godine. Cijela nacija je na nogama, a epicentar nogometnog ludila bit će Zenica, grad koji se sprema prirediti atmosferu o kojoj će se još dugo pričati. Utakmica je na rasporedu u utorak, 31. ožujka, u 20:45 sati, a tenzije su već dosegle vrhunac.

Iako će kapacitet stadiona Bilino polje, poznatog kao neosvojiva tvrđava Zmajeva, biti smanjen za više od 2100 mjesta zbog kazne FIFA-e, Zeničani su pokazali nevjerojatnu snalažljivost. Kako piše talijanska La Gazzetta dello Sport, vlasnici stanova i kuća s pogledom na teren počeli su iznajmljivati svoje balkone, koji su se pretvorili u bučne, alternativne tribine. Cijene najma navodno dosežu i do 500 eura, dok su se na crnom tržištu ulaznice prodavale i za 1250 eura. Za sve koji nisu uspjeli doći do mjesta, grad organizira i veliku fan zonu. Poruka je jasna - cijeli grad bit će stadion.

Dodatno ulje na vatru dolila je snimka iz talijanskog tabora na kojoj se vidi kako Federico Dimarco i Sandro Tonali slave pobjedu BiH protiv Walesa, što su mnogi u BiH protumačili kao podcjenjivanje i slavlje jer su dobili "lakšeg" protivnika. Bivši reprezentativac Miralem Pjanić poručio je da se u Zenici mora stvoriti "paklena atmosfera" iz koje se gosti neće lako izvući. Iako se Dimarco kasnije pravdao da je reakcija bila instinktivna i dijelom zbog podrške bivšem suigraču Edinu Džeki, šteta je već učinjena i motivacija kod domaćih navijača samo je porasla.

Izbornik BiH Sergej Barbarez svjestan je euforije te je najavio kako on i igrači imaju ogromnu želju usrećiti naciju. "Znamo koliko smo dugo bili u negativnoj spirali, ali mi možemo biti ti koji će probiti led", poručio je. S druge strane, talijanski izbornik Gennaro Gattuso pokušava smiriti tenzije, svjestan da njegovu momčad čeka "vatreno i neprijateljsko" okruženje. "Napetost koju mi osjećamo, osjećat će i naši protivnici", izjavio je Gattuso, no jasno je da je pritisak na Azzurrima, koji su propustili zadnja dva Mundijala, neusporedivo veći.

Na terenu se očekuje bespoštedna borba. BiH je do finala stigla nakon dramatične pobjede protiv Walesa na jedanaesterce, dok je Italija s 2:0 svladala Sjevernu Irsku. Kapetan Zmajeva, 40-godišnji Edin Džeko, koji je svojim golom u 89. minuti protiv Walesa i osigurao produžetke, savršeno poznaje talijanske braniče. "Italija dolazi kao veliki favorit, ali imamo 90 minuta da pokažemo što znamo", rekao je Džeko. Azzurri su u Zenici već slavili 2019. godine s 3:0, no tada ulozi nisu bili ni približno ovoliki. U utorak navečer, ulog je povijest, a cijela Zenica, sa stadiona i s balkona, gurat će svoje heroje prema njoj.