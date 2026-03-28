FOTO Bila je jedna od najomiljenijih voditeljica HRT-a, a onda se povukla zbog bolesti. Evo kako se mijenjala kroz godine
Mila Horvat prije 20 godina bila je jedno od najomiljenijih televizijskih lica, a nakon što se zbog bolesti povukla iz javnosti, rijetko smo je viđali. Posljednji put vijdeli smo je krajem prošle godine, na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora, kada je ponovno pokazala da je jedna od najbolje odjevenih Hrvatica
Rođena je 4. lipnja 1981. u Celju, a djetinjstvo je provela u Humu na Sutli. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, odnosno na studiju novinarstva, diplomirala je i stekla titulu magistre novinarstva 2005. godine.
Na HRT-u je radila kao voditeljica, urednica i sportska novinarka, a vodila je i veće televizijske projekte, među kojima su Dora 2010. i specijalizirani programski sadržaji vezani uz Svjetsko prvenstvo u nogometu.
Najteži dio njezine priče vezan je uz ozbiljne zdravstvene probleme o kojima je kasnije javno govorila. Naime,. 2013. joj je na sistematskom pregledu otkriven tumor na jednjaku. Liječenje i operacija bili su naporni, ali je nalaz kasnije bio benigni.
Kasnije je otkrila da se suočila i s rakom vrata maternice te da je prošla nekoliko ozbiljnih operacija. U jednom od kasnijih istupa rekla je da je imala tri velike operacije godinu za godinom, uz još nekoliko manjih zahvata koje je odradila daleko od očiju javnosti.
Teški su to bili zahvati, teško razdoblje, poslijeoperativne komplikacije s posljedicama koje ostaju trajno i s kojima naučiš živjeti. Ne žalim se. Kad je najteže, najjača sam i vojnički sve odrađujem. Najranjivija sam kad je riječ o ljudima koje volim. Srećom, prevladali smo i ružno razdoblje mamine bolesti. Sve je sad dobro, samo neka tako ostane – rekla je Horvat prije 3 godine za Story.