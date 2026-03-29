Drama na treningu reprezentacije, izbornik hitno prevezen u bolnicu, stanje mu je stabilno

Nedjeljno jutro u trening-kampu rumunjske reprezentacije pretvorilo se u pravu dramu. Tijekom tehničkog sastanka koji je prethodio posljednjem treningu uoči puta za Slovačku, iskusni izbornik Mircea Lucescu samo se srušio u stolici. Prema riječima očevidaca, 80-godišnji stručnjak se "jednostavno ugasio" dok je sjedio, što je izazvalo paniku među prisutnima. Liječnička služba reprezentacije, predvođena njegovim pomoćnikom Florinom Constantinovicijem, odmah mu je priskočila u pomoć i pružila prvu pomoć. Nakon poziva na broj 112, u kamp su ekspresno stigle dvije ekipe hitne medicinske službe koje su nastavile s intervencijom.

Iako je situacija isprva djelovala iznimno ozbiljno, posljednje vijesti iz Bukurešta donose olakšanje. Rumunjski nogometni savez potvrdio je kako je Lucescu pri svijesti, komunikativan i u stabilnom stanju. Prevezen je u bolnicu gdje će ostati na promatranju i biti podvrgnut detaljnim pretragama kako bi se utvrdio točan uzrok kolapsa. Liječnici su, srećom, isključili mogućnost srčanog udara, a kao preliminarna dijagnoza navodi se epizoda sinkope, odnosno kratkotrajnog gubitka svijesti, vjerojatno uzrokovana velikim naporom i stresom. Legendarni trener je čak u vozilu hitne pomoći uspio razmijeniti nekoliko riječi s novinarima, našalivši se na račun njihove brzine.

Ovaj dramatičan događaj dogodio se u izuzetno teškom trenutku za rumunjski nogomet. Reprezentacija je prije samo nekoliko dana poražena od Turske s 1:0 u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, čime je raspršen san o plasmanu na veliko natjecanje prvi put od 1998. godine. Prijateljska utakmica protiv Slovačke, koja se igra u utorak, trebala je biti i posljednja za Lucescua na klupi Rumunjske. Nakon ovog incidenta, posve je neizvjesno hoće li uopće moći voditi momčad u tom oproštajnom susretu.

Zdravstveno stanje 80-godišnjeg stručnjaka već je neko vrijeme predmet zabrinutosti u rumunjskoj javnosti. Ovo mu je čak četvrta hospitalizacija od prosinca prošle godine, a iza sebe ima nekoliko operacija srca i vaskularnih zahvata. U veljači je, primjerice, bio liječen zbog potkožne infekcije i kronične iscrpljenosti. Unatoč godinama i narušenom zdravlju, Lucescu je nedavno u jednom intervjuu izjavio kako osjeća "dužnost" voditi reprezentaciju i da odbija "otići kao kukavica". Njegova nevjerojatna posvećenost poslu i odbijanje odlaska u mirovinu sada su, nažalost, ponovno došli na naplatu.