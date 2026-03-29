Talijani otkrili ključan datum: Cijeli Milan čeka samo jednu riječ Luke Modrića

Iako će u rujnu napuniti 41 godinu, Luka Modrić i dalje je jedan od najvažnijih igrača Milana. Nakon što je u ljeto 2025. stigao kao slobodan igrač iz Real Madrida, hrvatski se velikan brzo nametnuo kao vođa momčadi Massimiliana Allegrija. Njegova statistika potvrđuje ključnu ulogu: u 30 prvenstvenih utakmica ove sezone kao starter je zaigrao čak 28 puta, dok je ukupno u svim natjecanjima upisao 32 nastupa, uz 2 pogotka i 3 asistencije. Svojom igrom i profesionalnošću oduševio je ne samo navijače Rossonera, već i cijelu talijansku sportsku javnost, pokazavši da su godine za njega samo broj.

Njegov trenutni jednogodišnji ugovor istječe na kraju sezone, u lipnju 2026. godine, no sadrži klauzulu koja omogućuje produljenje suradnje na još jednu sezonu. Iako klub ima opciju, konačna odluka u potpunosti je na Modriću. Kako bi ga uvjerili na ostanak, čelnici Milana pripremili su ponudu vrijednu 4,5 milijuna eura po sezoni, uz dodatne bonuse. Ta je ponuda vezana i uz uvjet plasmana u Ligu prvaka, što je primarni cilj momčadi u napetoj završnici prvenstva.

Uprava kluba ne prepušta ništa slučaju i čini sve kako bi osigurala Modrićev potpis. Prema navodima talijanskih medija, sportski direktor Igli Tare nedavno je održao sastanak s hrvatskim veznjakom kako bi mu predstavio planove za iduću sezonu i potvrdio njegovu neupitnu ulogu. U nagovaranje na ostanak uključeni su svi - od trenera Allegrija, koji s Modrićem navodno ima "odnos velikog međusobnog poštovanja", pa sve do suigrača poput Youssoufa Fofane, koji redovito ističu koliko im znači njegovo iskustvo i prisutnost u svlačionici.

Cijela nogometna Italija sada čeka konačan odgovor, a prema pisanju Corriere dello Sporta, on će stići vrlo skoro. Očekuje se da će Modrić svoju odluku o budućnosti objaviti tijekom proljeća, u idućih nekoliko tjedana, prije samog kraja prvenstva. U Milanu se nadaju da će njegov potpis osigurati prije nadolazećeg Svjetskog prvenstva 2026. godine kako bi mirno mogli krenuti u slaganje momčadi za iduću sezonu u kojoj će se boriti za povratak na vrh.

Unatoč ranijim nagađanjima o kraju karijere, u Milanu vlada sve veći optimizam da će hrvatski maestro i iduće sezone nositi dres Rossonera. Ipak, za Modrića novac nikada nije bio presudan. Kako navode mediji, bivši osvajač Zlatne lopte od kluba traži jamstvo da će i dalje imati ključnu ulogu, jer se ne zadovoljava sjedenjem na klupi. Njegova želja za igrom i natjecanjem ostala je nepromijenjena, a ostanak na San Siru najviše ovisi o sportskom projektu i povjerenju koje mu klub ukaže za ono što najbolje radi - vođenje momčadi na terenu.