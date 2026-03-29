Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLIJEDE KLJUČNI TJEDNI

Talijani otkrili ključan datum: Cijeli Milan čeka samo jednu riječ Luke Modrića

Serie A - Lazio v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
29.03.2026.
u 09:54

Budućnost Luke Modrića glavna je tema u talijanskim sportskim medijima, a čini se da se bliži trenutak odluke. Dok cijeli Milan radi na tome da zadrži hrvatskog maestra, Corriere dello Sport navodi da će kapetan Vatrenih svoj odgovor dati vrlo brzo, i to prije kraja prvenstva

Iako će u rujnu napuniti 41 godinu, Luka Modrić i dalje je jedan od najvažnijih igrača Milana. Nakon što je u ljeto 2025. stigao kao slobodan igrač iz Real Madrida, hrvatski se velikan brzo nametnuo kao vođa momčadi Massimiliana Allegrija. Njegova statistika potvrđuje ključnu ulogu: u 30 prvenstvenih utakmica ove sezone kao starter je zaigrao čak 28 puta, dok je ukupno u svim natjecanjima upisao 32 nastupa, uz 2 pogotka i 3 asistencije. Svojom igrom i profesionalnošću oduševio je ne samo navijače Rossonera, već i cijelu talijansku sportsku javnost, pokazavši da su godine za njega samo broj.

Njegov trenutni jednogodišnji ugovor istječe na kraju sezone, u lipnju 2026. godine, no sadrži klauzulu koja omogućuje produljenje suradnje na još jednu sezonu. Iako klub ima opciju, konačna odluka u potpunosti je na Modriću. Kako bi ga uvjerili na ostanak, čelnici Milana pripremili su ponudu vrijednu 4,5 milijuna eura po sezoni, uz dodatne bonuse. Ta je ponuda vezana i uz uvjet plasmana u Ligu prvaka, što je primarni cilj momčadi u napetoj završnici prvenstva.

Uprava kluba ne prepušta ništa slučaju i čini sve kako bi osigurala Modrićev potpis. Prema navodima talijanskih medija, sportski direktor Igli Tare nedavno je održao sastanak s hrvatskim veznjakom kako bi mu predstavio planove za iduću sezonu i potvrdio njegovu neupitnu ulogu. U nagovaranje na ostanak uključeni su svi - od trenera Allegrija, koji s Modrićem navodno ima "odnos velikog međusobnog poštovanja", pa sve do suigrača poput Youssoufa Fofane, koji redovito ističu koliko im znači njegovo iskustvo i prisutnost u svlačionici.

Cijela nogometna Italija sada čeka konačan odgovor, a prema pisanju Corriere dello Sporta, on će stići vrlo skoro. Očekuje se da će Modrić svoju odluku o budućnosti objaviti tijekom proljeća, u idućih nekoliko tjedana, prije samog kraja prvenstva. U Milanu se nadaju da će njegov potpis osigurati prije nadolazećeg Svjetskog prvenstva 2026. godine kako bi mirno mogli krenuti u slaganje momčadi za iduću sezonu u kojoj će se boriti za povratak na vrh.

Unatoč ranijim nagađanjima o kraju karijere, u Milanu vlada sve veći optimizam da će hrvatski maestro i iduće sezone nositi dres Rossonera. Ipak, za Modrića novac nikada nije bio presudan. Kako navode mediji, bivši osvajač Zlatne lopte od kluba traži jamstvo da će i dalje imati ključnu ulogu, jer se ne zadovoljava sjedenjem na klupi. Njegova želja za igrom i natjecanjem ostala je nepromijenjena, a ostanak na San Siru najviše ovisi o sportskom projektu i povjerenju koje mu klub ukaže za ono što najbolje radi - vođenje momčadi na terenu.
Ključne riječi
Hrvatska AC Milan nogomet Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!