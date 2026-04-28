Nogomet kakav poznajemo nestaje: VAR dobiva nove ovlasti koje će izazvati kaos na terenu

Intervencije VAR-a u nekim situacijama koje nisu jasne i očite izazivaju sve više kontroverzi u svijetu nogometa. U akcijama koje se ranije ne bi ni pregledavale, VAR sudac sada sve češće zove glavnog suca na monitor, što prekida igru i dovodi do toga da nogometaši više ne razumiju što se događa. "Kako je nogomet bio lijep kad je bio samo nogomet. Kad sam bio dijete, ovo je bilo nešto sasvim drugo. Ovo u što se pretvara, ili u što ljudi na vrhu žele da se pretvori, je sr**e. Nekad su protagonisti bili nogometaši, a sada to više nije tako", rekao je ogorčeni Sergio Camello za Movistar Plus+ nakon utakmice Rayo-Real Sociedad.

No, nogomet koji dolazi, onaj u najbližoj budućnosti, neće smanjiti utjecaj VAR-a, već upravo suprotno. Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) prije nekoliko je tjedana odobrio niz pravila koja će debitirati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a u nacionalnim ligama vidjet ćemo ih od iduće sezone. Iako postoji namjera da se igra ubrza kažnjavanjem onih koji odugovlače s izvođenjem lopte s gola, iz auta ili prilikom zamjene, dobit ćemo i VAR koji će imati još više ovlasti nego sadašnji. Uvode se novi slučajevi provjere kako bi se nogomet, u teoriji, učinio pravednijim, ali istovremeno i sporijim.

Jedna od ključnih novosti je provjera crvenih kartona koji su rezultat drugog žutog kartona. Do sada se pregledavao samo izravni crveni karton, no od sada će se, kako izvještava MARCA, provjeravati i situacije u kojima je drugi žuti karton možda pogrešno dodijeljen. FIFA snažno podržava ovu promjenu, a legendarni sudac i šef FIFA-inih sudaca, Pierluigi Collina, ističe kako bi bila "šteta da ishod natjecanja odluči poštena pogreška suca". Collina je potvrdio da su spremni koristiti VAR za pregled drugih žutih kartona, naglašavajući da je cilj donošenje ispravnih odluka na terenu.

Druga velika promjena odnosi se na udarce iz kuta. VAR će od sada moći intervenirati i revidirati odluke o dodjeli kornera koji su očito pogrešno dosuđeni. Ipak, postoji važna ograda: intervencija je moguća samo ako se odluka može ispraviti odmah, bez značajnog odgađanja nastavka igre. Ostaje za vidjeti kako će se ovo pravilo primjenjivati u praksi i što se točno smatra prihvatljivim vremenskim okvirom za ispravak odluke, pogotovo jer su neke organizacije, poput engleske Premier lige i UEFA-e, već izrazile zabrinutost zbog mogućeg dodatnog usporavanja igre.

VAR tehnologija, koja je prvi put korištena na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, i dalje je predmet žestokih rasprava. Na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine sustav je kontrolirao ukupno 28 odluka, uključujući sedam poništenih golova i pet dosuđenih kaznenih udaraca, no unatoč tome zabilježeno je nekoliko kontroverznih situacija. Mišljenja su duboko podijeljena. Dok menadžer Aston Ville, Unai Emery, smatra da VAR ispravlja više pogrešaka nego što ih uzrokuje, Jürgen Klopp iz Liverpoola izjavio je da bi glasao protiv načina na koji se VAR trenutno koristi jer smatra da suci nisu u stanju pravilno ga primijeniti. Igrači također izražavaju frustraciju zbog nedosljednosti i povećane anksioznosti zbog stalnog nadzora.

Uz širenje ovlasti VAR-a, nogomet se nalazi pred još jednom potencijalnom revolucijom - promjenom pravila o zaleđu. Prijedlog Arsènea Wengera, poznat i kao "pravilo danjeg svjetla", predviđa da igrač ne bi bio u zaleđu sve dok je bilo koji dio tijela kojim može postići pogodak u ravnini s pretposljednjim obrambenim igračem. Cilj je smanjiti broj milimetarskih odluka i potaknuti napadački nogomet, a prijedlog se već testira u nekim natjecanjima. Budućnost suđenja očito leži u sinergiji ljudskog faktora i napredne tehnologije, gdje se uz tehnološke inovacije poput poluautomatskog zaleđa sve više raspravlja i o potrebi potpune profesionalizacije sudaca kako bi se osigurala veća kvaliteta i dosljednost.