LIGA PRVAKA

Bayern će prvu utakmicu odraditi bez trenera, on poručio: 'Imam potpuno povjerenje u stožer'

DFB Cup - Semi Final - Bayer Leverkusen v Bayern Munich
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.04.2026.
u 19:08

"Naravno da će nam nedostajati. On je naš vođa, on je naš šef. Ali i na nama igračima i vođama je da guramo kada šef nije na klupi," poručio je napadač Harry Kane

Njemački prvak Bayern Munchen u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv PSG-a u utorak u Parizu bit će bez trenera Vincenta Kompanyja koji je suspendiran zbog tri žuta kartona koja je prikupio ove sezone.

Kompany je "požutio" tijekom ligaških utakmica protiv Arsenala (1-3) i PSV Eindhovena (2-1), a treći karton, koji pokreće automatsku suspenziju od jedne utakmice, zaradio je u uzvratnom susretu četvrtfinala protiv Real Madrida.

"Naravno da će nam nedostajati. On je naš vođa, on je naš šef. Ali i na nama igračima i vođama je da guramo kada šef nije na klupi," poručio je napadač Harry Kane.

Momčad će s klupe voditi pomoćni trener Aaron Danks. Englez je radio s Kompanyjem u Anderlechtu, a bio je i pomoćni trener Unaiju Emeryju (Aston Villa) i sadašnjem treneru Manchester Uniteda Michaelu Carricku (Middlesbrough).

"Imam potpuno povjerenje u momčad i trenerski stožer. Moja momčad to može, a onda ću biti spreman za uzvratnu utakmicu," kazao je nedavno Kompany osvrnuvši se i na idućeg suparnika.

"PSG je branitelj naslova, to je vjerojatno najteži izazov. Međutim, ne želimo ovdje stati. Sada dolaze odlučujući tjedni. Veselimo im se, ali znamo i koliko će biti teško. Naša vjera je tu, a to puno vrijedi u nogometu," istaknuo je.

Bit će to 16. europski susret između Pariza i Bayerna, a svi su odigrani u Ligi prvaka. Bayern ima prednost od 9-6 i pobijedio je u posljednjih pet utakmica, uključujući i ovogodišnji trijumf 2-1 u Parizu u 4. kolu.

U fazi na ispadanje igrali su tri puta. Bayern je pobijedio u finalu 2020. (1-0) i osmini finala 2023. (ukupno 3-0), dok je Pariz prošao u četvrtfinale 2021. zbog više golova u gostima nakon ukupnog rezultata 3-3.

"Uvijek je posebno suočiti se s njima. Imali smo puno iskustva s tim s obzirom na nedavne utakmice koje smo imali protiv njih. Uvijek su to bile ravnopravne. To su posebni trenuci s odličnom atmosferom kojoj se kao igrač veselite," poručio je Manuel Neuer uoči puta u Pariz.

"Prošli smo u polufinale s dvije pobjede I vjerujem da će se najbolje momčadi u Europi sada susresti u polufinalu. Mislim da je PSG naš najteži protivnik, posebno zbog načina na koji igraju nogomet," komentirao je Joshua Kimmich.

