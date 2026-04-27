NA IZLAZNIM VRATIMA

Fenerbahče iz momčadi izbacuje Brazilca zbog kojeg se riješio Livakovića? Stalno ponavlja istu grešku

Super Lig - Galatasaray v Fenerbahce
UMIT BEKTAS/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.04.2026.
u 16:21

Navodno ni suigrači više ne žele imati posla s njim pa su od uprave zatražili njegovo izbacivanje iz momčadi što bi se uskoro trebalo i dogoditi

Brazilski nogometni vratar Ederson moderna je legenda Manchester Cityja za koji je u razdoblju od 2017. do 2025. odigrao čak 372 utakmice. Prošlog ljeta napustio je Građane te preselio u redove turskog velikana Fenerbahčea gdje je među vratnicama zamijenio 'jedinicu' hrvatske reprezentacije Dominika Livakovića koji je potom prvo pušten na posudbu u Gironu, a zatim u Dinamo. 32-godišnji Brazilac mogao bi napustiti Istanbul nakon samo jedne sezone i to ponajviše zbog svog ponašanja.

Fener je proteklog vikenda poražen s 3:0 od Galatasaraya u velikom derbiju čime su praktički ostali bez šanse za naslov. Ederson je uoči utakmcie odbio pozdraviti navijače s ostatkom svojih suigrača već je samo preko ramena pogledao prema tribini gdje su se nalazili navijači Fenera. Da stvar bude još gora po njega, u tom je susretu isključen zbog zarađena dva žuta kartona.

Turski novinar Sercan Hamzaoglu piše kako u klubu imaju velikih problema s njim jer, kako tvrdi, Ederson na sve gleda s visoka i ne želi imati nikakve veze s navijačima. Navodno ni suigrači više ne žele imati posla s njim pa su od uprave zatražili njegovo izbacivanje iz momčadi što bi se uskoro trebalo i dogoditi.
