BORBA ZA FINALE

Hrvatski stručnjak danas igra utakmicu za 100 milijuna funti: Evo gdje ju možete gledati

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Scott Heppell/REUTERS
11.05.2026.
u 12:44

Prva utakmica na MKM stadionu završila je bez pogodaka. Mnogi u ovoj utakmici kao favorita vide Milwall zbog prednosti domaćeg terena. Jakirovića i njegovu momčad to ne dira previše...

Hrvatski stručnjak Sergej Jakirović danas vodi Hull City u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja za plasman u Premier ligu. Tigrovi će gostovati na The Denu kod Milwalla te pokušati postati prva momčad u posljednjih sedam godina koja je u doigravanje ušla sa šestog mjesta te uspjela doći do finala.

U posljednjih đest sezona to nije uspjelo: Bristol Cityju, Norwich Cityju, Sunderlandu, Luton Townu, Bournemouthu i Swansea Cityju. Posljednja momčad koja je sa šestog mjesta ušla u doigravanje bio je Derby County 2019., a još dublje u prošlost treba pogledati želimo li naći momčad koja je sa šestog mjesta ušla u Premier ligu. Bio je to Blackpool sad već davne 2010., Jakiroviću i Hullu cilj je da ponove taj uspjeh.

Prva utakmica na MKM stadionu završila je bez pogodaka. Mnogi u ovoj utakmici kao favorita vide Milwall zbog prednosti domaćeg terena. Jakirovića i njegovu momčad to ne dira previše pa je 49-godišnji Hrvat u najavi utakmice rekao:

- Jedva čekamo, čeka nas borba jedanaest na jedanaest i u ponedjeljak navečer dat ćemo sve od sebe da izborimo finale. Imamo taktički plan kojeg se moramo držati i vjerujemo da ćemo odigrati bolje nego u prvom susretu.

Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak od 21 sat, a može ju se pogledati na programu Arena sport 4. Pobjednik ovog dvoboja u finalu će na Wembleyju igrati protiv boljeg iz dvomeča Middlesborougha i Southamptona.
Doigravanje Championship Millwall Sergej Jakirović Hull City

Komentara 2

Pogledaj Sve
RS
rasta sev
13:00 11.05.2026.

Sretno i bez straha biti će teško ali ostvarljivo.

Avatar Castro
Castro
12:55 11.05.2026.

SRETNO !!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

