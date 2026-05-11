Hrvatski stručnjak danas igra utakmicu za 100 milijuna funti: Evo gdje ju možete gledati

Hrvatski stručnjak Sergej Jakirović danas vodi Hull City u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja za plasman u Premier ligu. Tigrovi će gostovati na The Denu kod Milwalla te pokušati postati prva momčad u posljednjih sedam godina koja je u doigravanje ušla sa šestog mjesta te uspjela doći do finala.

U posljednjih đest sezona to nije uspjelo: Bristol Cityju, Norwich Cityju, Sunderlandu, Luton Townu, Bournemouthu i Swansea Cityju. Posljednja momčad koja je sa šestog mjesta ušla u doigravanje bio je Derby County 2019., a još dublje u prošlost treba pogledati želimo li naći momčad koja je sa šestog mjesta ušla u Premier ligu. Bio je to Blackpool sad već davne 2010., Jakiroviću i Hullu cilj je da ponove taj uspjeh.

Prva utakmica na MKM stadionu završila je bez pogodaka. Mnogi u ovoj utakmici kao favorita vide Milwall zbog prednosti domaćeg terena. Jakirovića i njegovu momčad to ne dira previše pa je 49-godišnji Hrvat u najavi utakmice rekao:

- Jedva čekamo, čeka nas borba jedanaest na jedanaest i u ponedjeljak navečer dat ćemo sve od sebe da izborimo finale. Imamo taktički plan kojeg se moramo držati i vjerujemo da ćemo odigrati bolje nego u prvom susretu.

Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak od 21 sat, a može ju se pogledati na programu Arena sport 4. Pobjednik ovog dvoboja u finalu će na Wembleyju igrati protiv boljeg iz dvomeča Middlesborougha i Southamptona.