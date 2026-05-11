Neymar će ipak igrati na Svjetskom prvenstvu? Carlo Ancelotti ga uvrstio na širi popis

Svjetsko nogometno prvenstvo je pred vratima, a u Brazilu se već naveliko slaže momčad za pohod na titulu. Izbornik Carlo Ancelotti donio je odluku o preliminarnom popisu s 55 imena koje Brazilski nogometni savez (CBF) mora poslati FIFA-i uoči najveće svjetske smotre. Najveća vijest svakako je prisutnost Neymara, iako je njegovo uvrštavanje na konačni popis od 26 putnika i dalje vrlo upitno te će, prije svega, ovisiti o njegovom fizičkom stanju. Odluka o Neymarovom uvrštenju izazvala je podijeljene reakcije u Brazilu, no podršku mu je javno pružio i Lionel Messi, izjavivši da igrač Neymarovih kvaliteta "uvijek mora biti tu". Uključivanje 34-godišnjeg Neymara, ali i 41-godišnjeg veterana Thiaga Silve, predstavlja značajan preokret s obzirom na to da ih Ancelotti u posljednje vrijeme nije pozivao, jasno se fokusirajući na pomlađivanje reprezentacije i davanje prilike mlađim snagama poput Endricka, Igora Thiaga i Rayana.

Konačna odluka o Neymaru bit će na Ancelottiju, iako unutar brazilske reprezentacije smatraju da postoje i drugi problemi koji zahtijevaju veću pažnju. Jedan od njih je raspodjela snaga između veznih igrača i napadača. Neymarov povratak u konkurenciju uslijedio je nakon oporavka od teške ozljede prednjeg križnog ligamenta koju je zadobio u listopadu 2023. godine. Njegov izostanak s reprezentativnih okupljanja bio je dug, no dobrim nastupima u dresu Santosa, gdje je u dvanaest odigranih utakmica zabilježio pet golova i tri asistencije, ponovno se nametnuo izborniku. Ancelotti je ranije naglasio kako će u obzir uzeti samo potpuno spremne igrače, stoga Neymarovo ime na širem popisu treba promatrati više kao nastavak kontinuiteta u izbornikovom pristupu nego kao jasan signal da će sigurno putovati na prvenstvo. Zapravo, u Brazilu smatraju da bi bilo pravo iznenađenje vidjeti ga među konačnih 26 odabranih.

Veliki problem za talijanskog stručnjaka predstavlja i ozljeda Estevãa. Nogometaš Chelseaja vuče ozljedu mišića bedra i, prema riječima liječnika brazilske reprezentacije, upitno je hoće li uopće biti spreman za nastup u nokaut fazi natjecanja. Njegov mogući izostanak remeti Ancelottijeve planove i otvara raspravu o tome treba li Brazil ojačati vezni red ili zadržati planirani broj napadača. Na tu se nevolju nadovezuje i već poznati izostanak Rodryga, koji je u ožujku doživio tešku ozljedu križnih ligamenata. To su dva značajna udarca za reprezentaciju koja, unatoč svemu, ima nekoliko gotovo sigurnih putnika na Svjetsko prvenstvo, kao što su Vinicius, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Endrick i Antony.

Na širem popisu nalaze se i neka poznata lica iz španjolskog nogometa poput Vitora Reisa, Luiza Henriquea, Danila i Savinha, iako se u Brazilu potonjem ne daju prevelike šanse za upadanje na konačni popis. Među mogućim iznenađenjima pojavljuje se ime Pedra, napadača Flamenga. Snažni centarfor igra u sjajnoj formi, a ove sezone je u 29 utakmica upisao 16 golova i četiri asistencije. Njegov učinak stavio ga je u ozbiljnu konkurenciju za jedno od mjesta u napadu, unatoč tome što još nije debitirao za seniorsku reprezentaciju. S obzirom na to da će Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, biti prvo s 48 reprezentacija, možda se otvori prostor i za neka nova lica.

Rasprava se vodi i oko sastava veznog reda. Andrey Santos, igrač Chelseaja, nema osigurano mjesto i čini se da je u poretku iza dokazanih imena kao što su Casemiro, Fabinho, Danilo dos Santos, Bruno Guimaraes i Lucas Paquetá. Konačna odluka djelomično će ovisiti o tome hoće li se Ancelotti odlučiti za pet ili šest veznih igrača, što je izravno povezano sa stanjem napadača i ozljedama koje muče Estevãa i Rodryga. Ancelottijeva početna ideja bila je povesti pet veznjaka i devet napadača, no ozljede bi mogle promijeniti strukturu cijele momčadi i natjerati ga na jačanje sredine terena.

Kao jedna od alternativa koja dobiva na snazi spominje se Rayan. Napadač Bournemoutha, jedna od oklada trenera Iraole u zimskom prijelaznom roku, opravdao je povjerenje s pet golova i dvije asistencije u 13 odigranih utakmica. Njegov profil igrača koji pokriva desnu stranu napada mogao bi biti idealno rješenje s obzirom na fizičke probleme Estevãa i tešku ozljedu Rodryga. Ancelotti je dolaskom na čelo reprezentacije započeo proces pomlađivanja, a upravo bi igrači poput Rayana mogli dobiti priliku života. Konačni popis od 26 igrača bit će objavljen u nadolazećim tjednima. Prije samog početka Mundijala, Brazil će odigrati dvije pripremne utakmice: 31. svibnja protiv Paname na Maracani i šestog lipnja protiv Egipta u Clevelandu, kao posljednju provjeru uoči lova na svjetski tron.